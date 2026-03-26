柯文哲判囚17年｜聞判表情凝重後微笑　保證不外逃稱無力再交保金

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉及的京華城發展項目弊案及政治獻金等其他案件遭起訴4罪，台北地方法院周四（26日）下午一審宣判，合併判處應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年，可上訴。這也意味他將無緣參選2028年台灣的總統大選。



今日下午2時左右，柯文哲及多名被告陸續抵達台北地方法院，柯文哲則身穿西裝，面帶微笑進入法庭，似乎心情輕鬆。

柯文哲面帶微笑步入法庭。（中時新聞網）

據台媒報道稱，宣判期間，柯文哲全程站立聽判，神情肅穆，聽到判決結果時表情凝重，但僅維持了數秒，隨即又露出微笑，似乎已對17年「重判」做足心理準備。

同時，柯文哲向法官表示自己一定不會逃亡；不過他向法官提出，希望不要限制住居跟電子監控，並表示此前另保金是他向媽媽及妹妹的借款，籌錢過程已經很勉強，請求法官不要再加保釋金。

民眾黨前主席柯文哲獲法官裁定交保。（中時新聞網）

2024年9月，台北地方法院裁定柯以7000萬元（台幣）、應以3000萬元（台幣）交保。9月8日，柯文哲辦保完畢獲釋，在被收押禁見363天後重獲自由。