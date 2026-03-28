李昌鈺曾為侯友宜遷戶籍助選新北市長　侯FB悼念：是導師亦像兄長

享譽全球的法醫鑑識專家李昌鈺博士，當地時間周五（27日）在美國家中離世，享壽87歲。對此，台灣新北市長侯友宜在Facebook放出與李昌鈺的合照並發文悼念，表示李昌鈺對他而言是導師、更像兄長，更贊揚李昌鈺堅持證據辦案的態度。



台媒報道，李昌鈺與侯友宜交情不淺，侯友宜2018年新北市長選舉期間，李昌鈺特地將戶籍自新竹遷至新北市林口區，成為新北市民，盼以實際行動支持對方。



李昌鈺在美國家中與世長辭，享壽87歲。（紐海芬大學官網）

侯友宜在個人Facebook發文稱，聞名國際的「神探」李昌鈺博士，對他而言，是導師，更像兄長。童年時總崇拜鏟奸除惡、破案如神的故事主角，直到踏入警界遇見李昌鈺這位大學長，他的存在讓傳奇走入現實，「證據到哪，案子就辦到哪。」這句話是李昌鈺老師的堅持，也成為他帶同仁辦案的最高準則。

侯友宜透露，當年在台北市政府警察局刑事警察大隊當組長，只要老師（李昌鈺）回台灣，他就抱着厚厚一迭案件資料，跑去旅館找他討論，當老師總愛跟人說「侯友宜一路都在挑戰不可能」。但侯卻認為，數十年公職路上，李昌鈺總在關鍵時刻給他指引，無論崗位如何轉換，他總伸出手和他並肩作戰，這份亦師亦友的情誼，也令他始終珍惜。

最後侯友宜表示，沉痛悼念令人尊敬的刑事鑑定國際權威，一生以科學照亮真相，以專業守護正義。

李昌鈺離世，新北市長侯友宜表達哀悼。（侯友宜Facebook）

台灣《上報》報道，李昌鈺與侯友宜交情不淺，侯友宜2018年新北市長選舉期間，李昌鈺特地將戶籍自新竹遷至新北市林口區，成為新北市民，盼以實際行動支持侯友宜。不過投票當天適逢美國感恩節，也是他的生日，最後未能返台投票，但仍提前返台協助催票。

公開資料顯示，李昌鈺1960年於台灣中央警官學校（現在的中央警察大學）取得警察科學學位，並於台北市警局工作，同年晉升為警長，隨後1964年赴美國留學；李昌鈺雖長年住在美國，但有多次回台灣協助重大刑案的鑑識，其中包含劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案以及319槍擊案等重大案件。