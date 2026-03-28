「華人神探」李昌鈺離世享壽87歲　曾參與911事件鑑識等重大案件

享譽全球、有「華人神探」之美譽的法醫鑑識專家李昌鈺博士，當地時間周五（27日）在美國內華達州亨德森家中離世，享壽87歲，消息由家屬與任教超過50年的紐黑文大學聯合發布證實。



李昌鈺1938年出生於江蘇省南通市如皋縣一個富裕的鹽商家庭。1949年前後，他隨母親和其他家人一同遷往台灣，其父則於太平輪沉沒事件遇難。李昌鈺自言，父親的過世致使家道中落，促使他選擇投考公費的警校。

1960年，他於中央警官學校取得警察科學學位，同年獲晉升為警長，成為「中華民國史上最年輕的警長」。1964年，他赴美留學，並於1975年加入紐黑文大學，創立國際頂尖的法醫科學課程，之後在1998年創立鑑識科學研究所。

李昌鈺是國際刑事鑑識領域泰斗。（tpa.moj.gov.tw）

李昌鈺被認為是國際刑事鑑識領域泰斗，專業足跡遍布全球46國，曾與600個執法機構合作，在美國50州及各類案件中出庭作證超過1000次，並參與過辛普森案、甘迺迪總統遇刺重啟調查，以及911事件鑑識等重大案件。他也曾多次返回台灣協助劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案、319槍擊案等重大刑案鑑識。

家屬表示，李昌鈺生前為人謙和內斂，不喜張揚，其生前願望是不要舉辦任何公開形式的追思活動，僅希望社會各界能夠分享與他相關的回憶照片，並傳承與支持他一手創立的鑑識機構及教育事業。