習鄭會｜鄭麗文拋和平制度化解方　台陸委會：就是兩制台灣方案

台灣最大在野黨國民黨主席鄭麗文在與中共總書記習近平會面時提出，兩岸應該在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，籌劃建構具制度性與可持續性的對話與合作機制。台灣政府的大陸委員會回應指，這套框架就是「兩制台灣方案」，台灣政府絕不接受。



備受矚目的「習鄭會」4月10日上午登場，雙方講話內容在政治表述上高度呼應，主軸集中於堅持九二共識、反對台獨，將兩岸關係置於中華民族與中華文明的大敘事之下，並把和平作為會面的核心主軸。

在陳述兩黨對話合作機制時，鄭麗文特別提到，期待國共共同推動兩岸和平的制度化，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸應進一步籌劃與建構具制度性與可持續性的對話與合作機制，「使兩岸和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因」。

對於這套機制的具體內涵，鄭麗文同日在會後記者會上進一步指出，是因為希望兩岸和平關係不逆轉、不倒退，所以才提出「希望能夠有一個制度化，最後甚至於是兩岸和平框架產生」。

她還提到，期待國民黨在2028年重返執政之後，取得政權，「才能夠正式地以官方的立場代表台灣人民，與大陸這邊來真正尋求我剛剛所說的一個制度化的、可持續性的兩岸框架」。

有國際媒體追問雙方是否以「和平統一」為共同目標，鄭麗文在記者會上回應說，不管是台灣或是大陸，都有各自偉大成就，應該進一步擴大雙方已有成就，造福兩岸與全社會人類。「我們希望鞏固、奠定和平穩定關係，在這上面一件一件事情做，一步一步穩定地走。」

相關言論引發綠營譁然，民進黨立院黨團書記長范雲發文質疑：「在中共的定義裡，九二共識，就是一國兩制。請問鄭主席，你所謂的制度，就是中共的一國兩制？」

台灣陸委會主委邱垂正10日傍晚更親上火線，召開臨時記者會，批評國共這次的政治基礎「就是要消滅中華民國」。他並指鄭麗文宣稱的「和平框架」就是「統一框架」，「兩岸和平的制度化」就是「兩制台灣方案」。

邱垂正強調，台灣政府將嚴正關切國民黨如何實踐上述政治倡議，「如果這項合作是在未正視中華民國存在的事實、未尊重台灣人民意願、中共持續對台軍事威嚇的情況下進行」，政府絕不接受，且將採取必要措施，守護台灣的自由民主。

台灣陸委會主委邱垂正。（陳鄭為/攝）

對於台灣政府如何界定國共政治倡議，以及可能採取的措施，陸委會副主委兼發言人梁文傑在問答環節回應《聯合早報》記者提問時則說，目前尚將相關說法認定為政治構想；但如果在這段時間之內，國共私下簽訂協定，或者就「和平框架」達成某種共識，「那這些東西我們會視為他們實際上有在做合作行為」。

梁文傑強調，台灣政府最在意的還是現在立法院進行的國防採購特別條例審查，到底能不能順利進行。「到底會不會因為鄭麗文主席這一次到大陸去而受到影響。我們希望不會，但是我們真的非常擔心。」

另外，對於鄭麗文提到希望在國共兩黨努力下，「讓台灣海峽不會成為外力介入的棋盤」，梁文傑回應說，如果台灣最大在野黨領導人在北京附和「兩岸問題是中國內部事務」「拒絕外力介入」等說法，「那國際社會要怎麼在台灣遇到危難的時候提供協助？」他憂心，這將影響國際支持、軍售與安全合作的政治基礎。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

