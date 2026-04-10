習鄭會｜大陸發改委主任鄭柵潔首度列席　釋放兩岸經貿轉向信號

今（10日），「習鄭會」在北京人民大會堂登場，大陸國家發展和改革委員會（發改委）主任鄭柵潔首次出現在國共會見場合，是整場會面重要「亮點」之一。有分析指，他兼任推進『一帶一路』建設工作領導小組辦公室主任，這意味大陸向外界釋出極其強烈「兩岸經貿、民生合作」訊號。



北京，2026年4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。大陸國家發展和改革委員會（發改委）主任鄭柵潔首次出現在國共會見場合。（新華社）

習近平與鄭麗文會面，鄭柵潔坐在蔡奇右側。（直播截圖）

鄭柵潔首度列席 釋放經貿實質合作信號

習近平和鄭麗文與的會面，除了「對台小組工作會議」重要人員，中共政治局常委王滬寧（掌管意識形態與統涉台方向）、蔡奇（掌管黨務）以及中台辦主任宋濤（掌管涉台重要事物），這三位出席官員是「標配」，國家發展和改革委員會（發改委）主任鄭柵潔則是「首次」出現在國共會見場合，也是整場會面中最重要「亮點」之一。

發改委掌管宏觀經濟、產業規劃與重大投資等方向。 鄭柵潔的出席，可以說是向外界釋放「民生與經貿實質合作」的強烈訊號，同時呼應鄭麗文出發前，台灣外界所期盼釋出「民生大禮包」，更是呼應鄭麗文在中山陵祭文中提到的「民生欲富，業實盡益」，強化「國共合作交流」的決心。

鄭柵潔出席「習鄭會」釋放出強烈「經貿」訊號。（人民網）

擅長處理兩岸經貿 典型「知台派」官員

鄭柵潔與台灣有相當淵源，他出生於福建漳州，曾任廈門市發改委主任、福建省副省長，中台辦副主任，擁有豐富「福建背景」，典型的「知台派」大陸官員，對於兩岸經貿、台商第一線需求有十分豐富處理經驗，受到習近平高度重視與任用。

鄭柵潔出席此次「習鄭會」，也是傳遞另一個訊號，「讓懂兩岸經濟的人一起推動兩岸經貿合作」，相較過去更務實的深層意義，對於台商與台灣相關產業來說也是吃下一顆「定心丸」。

鄭柵潔（百度百科）

「一帶一路」向台商招手

值得注意的是，鄭柵潔同時兼任「一帶一路」建設工作領導小組辦公室主任，他的出席意在回應鄭麗文「台灣不應被孤立於世界經濟之外」的觀點，同時也在釋放出大陸將提供更實質性政策給予台商或創業台青，以及兩岸相關企業更多的參與發展的選擇，讓台灣產業在全球變局中尋找新出路。

鄭柵潔的出席釋放「兩岸要交流、要和平、要發展」意願，再加上濃厚「民生經貿交流」氛圍感，亦透露出「大陸和内地要加强合作交流」的誠意。