習鄭會｜大陸發改委主任鄭柵潔首度列席 釋放兩岸經貿轉向信號
今（10日），「習鄭會」在北京人民大會堂登場，大陸國家發展和改革委員會（發改委）主任鄭柵潔首次出現在國共會見場合，是整場會面重要「亮點」之一。有分析指，他兼任推進『一帶一路』建設工作領導小組辦公室主任，這意味大陸向外界釋出極其強烈「兩岸經貿、民生合作」訊號。
鄭柵潔首度列席 釋放經貿實質合作信號
習近平和鄭麗文與的會面，除了「對台小組工作會議」重要人員，中共政治局常委王滬寧（掌管意識形態與統涉台方向）、蔡奇（掌管黨務）以及中台辦主任宋濤（掌管涉台重要事物），這三位出席官員是「標配」，國家發展和改革委員會（發改委）主任鄭柵潔則是「首次」出現在國共會見場合，也是整場會面中最重要「亮點」之一。
發改委掌管宏觀經濟、產業規劃與重大投資等方向。 鄭柵潔的出席，可以說是向外界釋放「民生與經貿實質合作」的強烈訊號，同時呼應鄭麗文出發前，台灣外界所期盼釋出「民生大禮包」，更是呼應鄭麗文在中山陵祭文中提到的「民生欲富，業實盡益」，強化「國共合作交流」的決心。
擅長處理兩岸經貿 典型「知台派」官員
鄭柵潔與台灣有相當淵源，他出生於福建漳州，曾任廈門市發改委主任、福建省副省長，中台辦副主任，擁有豐富「福建背景」，典型的「知台派」大陸官員，對於兩岸經貿、台商第一線需求有十分豐富處理經驗，受到習近平高度重視與任用。
鄭柵潔出席此次「習鄭會」，也是傳遞另一個訊號，「讓懂兩岸經濟的人一起推動兩岸經貿合作」，相較過去更務實的深層意義，對於台商與台灣相關產業來說也是吃下一顆「定心丸」。
「一帶一路」向台商招手
值得注意的是，鄭柵潔同時兼任「一帶一路」建設工作領導小組辦公室主任，他的出席意在回應鄭麗文「台灣不應被孤立於世界經濟之外」的觀點，同時也在釋放出大陸將提供更實質性政策給予台商或創業台青，以及兩岸相關企業更多的參與發展的選擇，讓台灣產業在全球變局中尋找新出路。
鄭柵潔的出席釋放「兩岸要交流、要和平、要發展」意願，再加上濃厚「民生經貿交流」氛圍感，亦透露出「大陸和内地要加强合作交流」的誠意。