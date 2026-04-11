習鄭會｜台灣成談判焦點？美媒：北京試圖動搖美國保台決心

在國民黨主席鄭麗文4月10日訪問北京並與中共中央總書記習近平會面之後，美國總統特朗普預計將於下月與習近平舉行會談，相關動向引發國際關注。美媒《華爾街日報》社論指出，北京此一安排意在分化台灣，並試圖影響美國對台政策，提醒特朗普應提高警覺。



《華爾街日報》刊出題為「Taiwan and the Trump-Xi Meeting」的社論，副標題為「習近平試圖讓人懷疑美國保衛台灣的決心」。社論開頭指出，本周台灣海峽局勢格外關鍵，美國社會應理解北京長期對台採取的分化與瓦解策略。

習近平與鄭麗文握手。（路透社）

社論提到，北京拒絕與台灣民選政府直接對話，並指習近平可能藉由鄭麗文訪問北京，向特朗普傳遞特定訊息，包括「台灣是中國的家務事、台灣許多人嚮往共產主義」等論述，並直言希望特朗普不會因此上當。

文章指出，台灣社會正密切關注即將到來的習特會，關注特朗普是否可能為達成重大協議，將對台軍事支持作為談判籌碼。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

社論進一步分析，北京希望華府將現行「不支持台獨」的政策立場，轉變為「反對台獨」。文中指出，這一變化「聽起來或許只是語義之爭」，但對北京而言將是一項重大戰略勝利，因為這將有助於將台灣塑造成「叛亂省分」，進而合理化相關行動。

此外，社論提及近期有美國聯邦參議員訪問台灣，強調台灣國防特別預算的重要性，認為這不僅關乎嚇阻能力，也是在向美國社會展現台灣對自身安全的重視。文章同時提醒，美國社會不應將台灣視為地圖上的一個小點，或單純需要援助的對象。

社論指出，台灣在戰略與經濟層面均符合美國國家利益。若北京掌控台灣，解放軍將在太平洋地區形成更強大軍事力量，可能影響從日本到菲律賓的防衛鏈。同時，台灣作為全球先進半導體製造中心，其經濟影響亦不容忽視。

文章最後建議，若特朗普有意成為太平洋地區的和平締造者，其政策突破口應在台灣而非北京。社論引述賴清德提出的「以實力求和平」，並呼籲美國加速對台軍售、推動武器共同生產，並明確表態台灣不應成為習特會中的談判籌碼。