習近平鄭麗文握手14秒　回顧胡連會：北京正重塑兩岸關係？｜有片

4月10日，國民黨主席鄭麗文與習近平在北京人民大會堂會面，這是國民黨高層與中共領導人睽違十年的又一次歷史性會晤，此次會面的具有重要意義，兩人更握手長達14秒，寫下歷史一刻。



鄭麗文與習近平在北京人民大會堂會面。（新華社）

東大廳裡的歷史軌跡

鄭麗文與習近平的會面在人民大會堂東大廳舉行，這個地方對於兩岸關係來說具有特殊的象徵意義。據了解，歷次國共領導人於北京會晤時，皆在人民大會堂福建廳舉行，從「胡連會」、「胡吳會」、「習朱會」到「習洪會」皆無例外。這次習鄭會算是開先例在東大廳舉行，格外特殊。

值得留意的是，當年的習馬會也是在同一個東大廳舉行。2023年11月，馬英九以馬英九基金會董事長身份再次與習近平會面，兩人同樣在這個場所進行對話。

「習馬二會」於4月10日下午4時在北京人民大會堂「東大廳」正式登場，習近平（左）與馬英九（右）重演「世紀之握」。（資料圖片）

「東大廳」是中國領導人接待外賓或舉行高級別會議的場所，也是鄧小平接見香港各代表討論回歸的地方。此外，中蘇領導人鄧小平和戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）曾在「東大廳」歷史性握手。此前，習近平與美國前總統拜登（Joe Biden）的視訊會議也是在這裡舉行。

東大廳作為中共接待重要外賓的地方，此次選擇在這裡會面，其實是北京對國民黨地位的一種確認。

九二共識再成焦點 國民黨邁出重要一步

此次訪問大陸之前，國民黨在3月份的全代會上，正式將「九二共識、反對台獨」寫入黨綱。以前的國民黨，無論是連戰還是馬英九，雖然都支持九二共識，但是從來沒有敢將「反對台獨」明文寫入黨綱，鄭麗文比連戰和馬英九都多走了一步。

習近平在會談中表示，兩岸同胞都是中國人，一家人要和平、要發展、要交流、要合作。他表示，願意在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體、社會各界人士，一道加強交流對話，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興，又強調要將兩岸關係的未來，牢牢掌握在中國人自己的手中。

更具象徵意義的是，鄭麗文此次帶了一個訪問團，當中最矚目的人物就是有「九二共識創始人」之稱的蘇起。蘇起作為當年參與制定九二共識的核心人物，此次隨鄭麗文訪問大陸，簡直是一場「歷史見證之旅」。

蘇起的隨行絕對不是偶然安排。北京方面一定很清楚蘇起的身份和地位，他的出現其實是為此次會面增加「歷史正當性」，也讓「九二共識」再度成為兩岸交流的政治密碼。

從胡連會到習鄭會：20年國共合作模式巨變

要真正理解習鄭會的意義，我們必須回顧國共兩黨領導人會面的歷史演變。2005年，時任國民黨主席連戰訪問大陸，與中共總書記胡錦濤舉行了「胡連會」，開啟了國共兩黨高層對話的新篇章。

胡連會的特點是「破冰之旅」，當時的重點是結束兩黨60年來的敵對狀態，建立起基本的對話機制。胡錦濤和連戰的會談主要圍繞歷史和解、促進交流等宏觀議題，具體的合作措施相對有限。

2005年「胡連會」也是「藍紅配」。（新華社）

但是習鄭會此次完全不同。首先，會面的性質已經從「破冰」變成了「深化」。北京不再滿足於單純的政治對話，而是要求國民黨成為推動兩岸融合發展的積極參與者。

其次，參與會談的人員結構也完全改變了。胡連會主要是黨政高層的政治對話，但是習鄭會則加入了發改委主任這個重要經濟官員，標誌著國共合作從純政治轉向政經並重。

最重要的是，兩次會面的戰略目標發生了根本性改變。胡連會是為了促進兩岸和解，減少對抗；習鄭會是為了推動兩岸融合，為將來的政治安排創造條件。這種變化反映了北京對台策略的重大調整：從被動應對轉向主動塑造。

習鄭會｜不只促統更要塑台：北京定義下的兩岸關係問題

《香港01》評論，若說胡連會象徵的是一個交流擴張（增量）時代的開始，習鄭會則像一個邊界與資格收束時代的標誌。彼年那種靠市場紅利、分享交流與情感再慢慢等待擴溢的模式已經不在，近年把兩岸民族、血統根源、反獨、反外力干涉等全戰略型態的一致性主導，才是北京對台的主要作為，就端看台灣內部有沒有共識兩岸到底要不要重新建立起某種最低限度的政治接觸。

發改委主任列席：經貿暖意背後的政治訊號

此次會面最大的亮點，就是國家發改委主任鄭柵潔列席國共兩黨領導人會談。這個安排絕對不是偶然，而是一個精心設計的政治信號。

發改委是大陸負責宏觀經濟管理的最高機構，鄭柵潔的出席意味著北京將兩岸經貿合作提升到了前所未有的戰略高度。以前國共兩黨的會談主要是政治對話，現在北京明確要將政治對話與經濟合作並重。

北京，2026年4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團，國家發改委主任鄭柵潔也入列。（新華社）

習近平在會談中明確表示「歡迎台灣農漁產品和優質商品進入大陸市場」，而鄭柵潔的列席更是為這個承諾提供了實質性的保證。

從具體措施來看，北京可能會在以下幾個方面發力：第一是放寬台灣農產品的准入門檻；第二是增加對台灣企業的投資優惠政策；第三是推動更多台灣青年到大陸就業創業；第四是加強兩岸產業鏈的整合。

鄭柵潔（百度百科）

兩岸關係的新拐點：不只促統更要塑台？北京定義下的兩岸關係

《香港01》此前發布評論認為，若把全景視角再開啟一點，將這場習鄭會放進北京近來對台工作的大脈絡，指向性就會更清楚。從今年兩會到「十五五」規劃綱要，北京對台表述的關鍵字已經很完整，如反對台獨分裂和外部勢力干涉、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一、弘揚中華文化、深化融合發展等，這代表對台工作已經超越了昔日統戰思維，逐步納入更宏觀的國家規劃、法制安排與戰略部署之中。

如此一脈相承下來，習鄭會就不能只是一次國共黨際互動的意義，而是這套總體路線的一次具象化展示，表現北京既可以跟台灣內部政治勢力接觸，還可以引導台灣內部政治路線進行競逐。北京只需要漸次把「什麼叫可以談、誰有資格談、用什麼語言談」這三件事牢牢掌握在自己手裡，之後就可以任憑子彈繼續飛，促統之餘，也頗有幾分塑台的味道。

習鄭會標誌著兩岸關係進入了一個新的階段。北京不再限於反獨、促統，而是更進一步主動塑造台灣的未來，國民黨作為北京的合作夥伴，將在這個過程中扮演關鍵角色。