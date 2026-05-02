台灣將鬆綁美國發芽薯仔進口惹議　　賴清德：會一顆一顆檢查

台美貿易協定（ART）簽署後，傳台灣將鬆綁美國發芽馬鈴薯進口，且美國花生將以零關稅進口台灣，引發各界討論。



賴清德今日（5月1日＿則稱「一切都是謠言，是對岸放出來的」，他表示，「事實上這樣沒必要」，他表示，政府查緝很嚴格，「會一顆一顆檢查，若進口馬鈴薯發芽就退回去，不會犧牲人民健康」。



賴清德出席活動致詞時表示，台灣農業目標就是「幸福農業、快樂農民」的核心價值，而農民最擔心的並不是老天爺的天氣，也不擔心和別人競爭，因為農民幾十年來的技術、設備不斷提升，有時天氣變化也有辦法應付；外國的競爭也不擔心，最害怕的就是謠言。

賴清德針對台灣進口美國發芽薯仔致詞。（台總統府）

針對進口美國發芽馬鈴薯的爭議，賴清德也問現場民眾，「馬鈴薯是我們的比較好吃還是國外的馬鈴薯比較好吃？」，他稱馬鈴薯都是本土的比較好吃、比較新鮮，請大家不用擔憂。

至於近期的進口美國花生爭議，賴清德則稱，「美國進口的花生是無殼花生，無殼花生的滋味經過冷凍、時間存放後，滋味一定比不上台灣的花生，雖然價格比較低，但台灣的花生吃起來才香」。

不過，台灣有Facebook粉專「哈哈販賣機」發文公開行政院經貿談判辦公室於立法院衛環委員會4月15日提交的報告，標題明確指出美國貿易代表署發布《2026年各國貿易評估報告》（2026NTE），報告中特別提及「開放切片馬鈴薯帶芽（或腐爛或發黴）仍能整批進口的政策，並強調此舉對台灣食品安全造成之衝擊與因應作為」，該專頁粉專同時附上美國評估報告原文，清楚記載放寬發芽馬鈴薯的相關內容。

該專頁粉專據此質疑賴清德的說法，指出放寬發芽馬鈴薯的政策最早出現在美方的官方報告中，而非來自對岸謠言。目前官方未有針對這份網傳報告的回應。