家人發聲明盼他退休安享餘年　馬英九稱錯愕遺憾：未經我過目同意

馬英九基金會因牽涉「財政紀律」案風波不斷，馬英九近日傳出健康亮紅燈更出現「失智」的傳聞，其家屬5月21日晚同步發布聲明。馬英九妻子周美青表示，考量馬英九日後的醫療需求與照護規劃，已與馬家親屬達成共識，正式委請馬英九大姊馬以南擔任主要執行者，必要時將代表馬家對外說明。



但5月22日馬英九基金會又再度釋出馬英九本人聲明，馬英九在聲明中表示，他的配偶周美青及大姐馬以南，昨晚出於愛護之心發出聲明，因事先未經他過目同意，深感錯愕與遺憾。



馬英九鄭重表示，絕不能由馬以南安排或執行他的醫療等個人事務，也不能由她代表馬家親屬發言，更完全不能同意馬以南的主張，將馬英九基金會事務，全數交由現任的董事會成員處理。



馬英九近日傳出健康亮紅燈。（影片截圖）

馬英九駁失智傳言：我雖然已76歲，每天依然讀報看書及運動

值得關注的是，馬英九基金會日前指控前執行長蕭旭岑、王光慈有財政紀律問題，蕭旭岑更曾稱，之所以會產生這種誤解，主要原因是馬英九「忘記了很多事」。

對於外界謠傳他失智，馬英九則在聲明中寫道，「我聽了覺得可笑，因為我雖然已76歲，每天依然讀報看書及運動，與過去數十年並無二致。」

此外，馬英九基金會也公布所謂馬英九的手稿逐字稿。根據馬英九基金會提供內容，2026年2月16日，馬英九委託高華柱及金溥聰兩位先生，來協助馬英九基金會所發生涉及刑法侵占與背信罪的案件。

馬英九基金會前執行長蕭旭岑。（張鈞凱攝）

該內容指出，「外界有人說我（指馬英九）的決策都不是出自我的本意這全非事實，有關蕭（指蕭旭岑）王（指王光慈）二人涉嫌侵占與背信的各項事實，他們都有向我報告」

馬英九手稿稱，對於我過去培植提攜過的蕭王兩位同仁，竟然做出這麼多令人親痛仇快的事，讓我真的十分難過，「我了解之後，感到痛心疾首，因為我培植他們十多年，又邀他們來跟我共事，我對他們自然充分信任，因此萬萬沒想到，他們在財務上，對我做了許多涉嫌刑法背信與侵占罪的事，讓我深感痛心疾首，難以釋懷，因此決心追究到底，查明真相移送法辦。」

馬英九基金會今下午公布前總統馬英九手稿。（馬英九基金會提供）

馬英九傳健康亮紅燈 家屬深夜發聲：盼真正退休安享餘年