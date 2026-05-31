中美互逐記者　北京不滿《紐時》訪賴清德　台當局：關切記者安全

據《紐約時報》該報駐華資深記者王月眉（Vivian Wang）今年2月遭北京吊銷工作簽證。美國政府亦吊銷一名駐美新華社記者的簽證作為回應。中方官員向《紐時》表示，此舉是為了回應台灣領導人賴清德去年12月以視像形式參與《紐時》峰會。雖該記者據報未有參與峰會，但中方過去不滿該記者就北京審查制度、疫情應對及國家安全等敏感議題的報道。



對此，台灣當局發言人郭雅慧回應事件稱，注意到相關報道，並協力相關友方共同確保國際媒體及新聞從業者的安全。



圖為2025年1月15日，位於紐約曼哈頓的《紐約時報》（New York Times）大廈。（Getty Images）

郭雅慧稱，注意到相關報道，也注意到近期以來，北京以類似手法威脅、施壓國際媒體、新聞從業者情形的陸續發生，這不僅攸關新聞與言論自由，更攸關新聞從業者的安全，台灣與相關友方正高度關切中。

郭雅慧表示，賴清德接受訪問，是「向世界說明國家立場、分享民主經驗、表達共同維護區域安全與和平的決心」，中國干預新聞自由，不僅無助於改善國際形象，更突顯中國是「區域與國際社會的不安來源與麻煩製造者」。對於這樣的情形，台政府高度重視，並協力相關友方共同確保國際媒體及新聞從業者的安全，免於各種跨國鎮壓的威脅。

郭雅慧強調，「台灣不會因為壓迫而沉默。台灣將持續以穩健、負責任的方式，向國際社會說明立場，並與理念相近夥伴共同守護民主自由、新聞自由，以及維護台海與區域和平穩定。」