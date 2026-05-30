中方驅逐《紐時》記者後　華府吊銷一中國記者簽證

據美聯社和《紐約時報》29日報導，美國政府吊銷一名駐美新華社記者的簽證，回應今年2月中方驅逐一名《紐約時報》（下簡稱《紐時》）記者的決定。



2020年起駐華的《紐時》記者王月眉（Vivian Wang）今年2月遭北京吊銷工作簽證，中方官員向《紐時》表示，此舉是為了回應台灣領導人賴清德去年12月以視像形式參與《紐時》峰會。該記者據報未有參與峰會。

報道指，中方過去數月一直不滿該記者就北京審查制度、疫情應對及國家安全等敏感議題的報道。《紐時》執行總編輯簡恩（Joseph Kahn）批評中方決定錯誤，指記者在發表客觀準確報道後遭到一系列騷擾與威脅。

圖為2025年1月15日，位於紐約曼哈頓的《紐約時報》（New York Times）大廈。（Getty Images）

《紐時》高層曾與中方交涉爭取她復職未果，中方僅批出短期簽證讓她採訪美國總統特朗普本月訪華行程，以及本周回北京收拾行裝。《紐時》強調，未有要求華府吊銷任何中國記者的簽證以作報復。

據指，該記者遭驅逐後，《紐時》駐中國內地記者將由高峰期的約十多人銳減至僅剩一人；目前美國新聞機構在華外籍記者僅餘約二十多人。中美在特朗普首個任期曾互相驅逐記者，駐美中國記者人數亦由高峰期的160人降至現時約100人。