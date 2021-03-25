阿斯利康｜傳台灣醫護接種後送重症病房　衛福部：症狀輕微已出院

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-25 19:30

在台灣，由英國製藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的新冠疫苗（俗稱牛津疫苗或AZ疫苗）自周一（22日）起開展接種。 有消息指出，北部醫院一名醫護人員在接種疫苗不到10秒後，就出現急性過敏反應，並被送往重症監護室救治。 對此，台灣衛福部次長石崇良回應指，該個案是一名護理師，接種疫苗後出現過輕微的過敏反應，並不是因出現嚴重過敏反應而被送至重症監護室，而是醫院將疫苗接種事件處理以最高規格處置，這名護理師亦於出日（25日）上午出院。

台灣衛福部次長石崇良。（ETtoday）

據院方表示，昨日（24日），該名護理師在接種疫苗5分鐘後，發生心悸、皮疹等急性過敏反應，並無休克。在30分鐘的觀察期間，現場醫護人員用類固醇與抗組織胺處理為其應對過敏狀況。依照接種疫苗緊急事件處理流程，該名醫護被送至重症監護室觀察，並在觀察一日後出院。

石崇良表示，據昨晚的數據統計，目前，台灣已有4000名醫護人員接種阿斯利康疫苗，目前累計受到7宗輕微不良反應的通報。而該名護理師出現過敏反應後，被送至重症監護室內觀察，生命特徵穩定，初步判斷不屬於嚴重不良反應。

另外，有外界關注台灣衛福部部長陳時中昨晚臨時取消，原定於今日出席的立院衛環會行程，是否與接種疫苗後身體出現不適有關。石崇良澄清指，「部長之前施打疫苗後，有出現了輕微的免疫反應，但大致上狀況都很好，身體也很好，今天是另外有公務行程，要主持疫情相關會議，才會取消立院行程。」

（ETtoday）