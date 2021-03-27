台灣長榮貨輪蘇彜士河擱淺影響貨物供應　外電：或引發衛生紙之亂

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-27 16:45

周二（23日），台灣長榮海運公司（Evergreen）大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）在埃及蘇彜士運河（Suez Canal）擱淺，嚴重堵塞運河雙向交通，至今已超過三日。根據CNN報道，現時至少有160艘運載原油與貨物的船舶被迫在周圍海域等候。 而運河的交通堵塞，亦都造成貨櫃不足的情況，衛生紙等日用品的木漿原料、即溶咖啡的咖啡豆供應或都會出現短缺。

據《彭博社》報道，今次擱淺事件造成的運河交通癱瘓嚴重影響海路貨運，其中包括供應歐洲、主要用作製造即溶咖啡的中果咖啡。據了解，從東非及亞洲進口的中果咖啡運送往歐洲地區，基本是經蘇彜士運河。有業界人士形容，貿易商的咖啡豆庫存恐怕難以維持超過三周。

而全球最大木漿生產商、巴西Suzano公司透表示，由於原料輸送延誤，該公司正在努力調派其他資源，若運輸困境進一步惡化，將導致紙漿貿易中斷，如果衛生紙生產商沒有準備好足夠的庫存，這可能會影響廁紙的供應。

另據《紐約郵報》消息，長賜號貨櫃輪引發了全球貿易危機，「衛生紙之亂」正在醞釀中。

長賜號擱淺或造成「衛生紙之亂」。（Carolyn Kaster／美聯社）

（紐約郵報／彭博社）