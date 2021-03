新疆棉花｜台灣將加入抵制行列？　要辯論的又何止是人權問題

撰文: 蘇洛夫 最後更新日期: 2021-03-30 13:17

起因於國際知名服飾品牌H&M一則舊的公告,宣稱將不與新疆的服裝工廠合作,並且不會從新疆輸入原材料,此一公告經網路流傳,引爆中國大陸與國際輿論間的「新疆棉花大戰」,包括Nike、Adidas等知名國際廠牌也加入了制裁新疆棉花之列。

眼見一些中、港、台三地藝人如張鈞寧、歐陽娜娜、陳奕迅等紛紛出列,與西方品牌切割關係,聲明支持新疆棉花,台灣的民進黨政府當然也不會只坐在一旁看熱鬧,台灣行政院長蘇貞昌批評:「有些人不知輕重,或為自己的利益、不知人權的重要,有不符合國家利益、不尊重人權的言行」,台灣立法院長游錫堃也在Facebook表示「抵制新疆棉已經不是政治問題,而是人權問題」,並加碼呼籲2022年預定於北京舉辦的冬季奧運移地舉辦。

台經濟部長王美花則於3月26日表示:「聯合國如果有什麼做法,都會參考」。聯合國若要決定禁用特定產品,對特定國家進行封鎖,皆需通過聯合國大會決議,但聯合國大會也要等到9月份才開始召開,新疆棉花議題能否延燒至彼時仍屬未知,即便議題真延燒至那時,也需大會過半投票支持才得以通過,以大陸在非洲、南美、亞洲地區深耕固票,屆時直球對決顯然也不會居於下風,民進黨政府幾無禁用新疆棉花的可能性。

棉花是新疆的支柱產業,年產量達500萬噸以上,佔大陸棉花產量的80%以上,而新疆的棉農中,少數民族佔到70%以上,棉花為新疆貢獻了80%以上的農業收入,而下游的紡織業則為新疆提供了近60萬個工作機會。

有見及此,除了人權爭議,BCI(Better Cotton Initiative)指責新疆棉花為無良血汗企業,進行抵制的聲明,有可能會衝擊新疆的經濟發展支柱;而美國工業安全局在2020年7月22日發佈《Addition of Certain Entities to the Entity List; Revision of Existing Entries on the Entity List》則羅列了11家企業,認定其僱用包含維吾爾族人在內的穆斯林是強制勞動、侵犯人權,促使各大企業產不再僱用維吾爾人。

跟着美國隨波逐流的台灣出現了各種精神分裂、感官異常,也難怪可以對緬甸羅興亞難民的遭遇視若無睹,還可以在澳洲軍隊屠戮阿富汗婦孺時,暢飲澳洲紅酒支持澳洲,以及無視維吾爾人的工作權利,批評中國在新疆的企業無人權。(吳逸驊/多維新聞)

綜觀大背景下,2001年發生的「911事件」讓美國開啓了全球反恐戰爭的帷幕,在阿富汗、伊拉克、敍利亞等地,以槍砲、彈藥試圖剷除伊斯蘭極端組織,但是收效甚微,也讓美國流失了不少鮮血和金錢無法自拔;而大陸則以改善新疆的經濟產業為主,輔以反恐鎮壓手段,其中確實存在不少爭議,然而講到實,極端主義活動受遏制,容讓大陸西部地區的開發取得成效。