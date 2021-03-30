新疆棉花｜台灣將加入抵制行列？　要辯論的又何止是人權問題

撰文： 蘇洛夫 最後更新日期： 2021-03-30 13:17

起因於國際知名服飾品牌H＆M一則舊的公告，宣稱將不與新疆的服裝工廠合作，並且不會從新疆輸入原材料，此一公告經網路流傳，引爆中國大陸與國際輿論間的「新疆棉花大戰」，包括Nike、Adidas等知名國際廠牌也加入了制裁新疆棉花之列。

眼見一些中、港、台三地藝人如張鈞寧、歐陽娜娜、陳奕迅等紛紛出列，與西方品牌切割關係，聲明支持新疆棉花，台灣的民進黨政府當然也不會只坐在一旁看熱鬧，台灣行政院長蘇貞昌批評：「有些人不知輕重，或為自己的利益、不知人權的重要，有不符合國家利益、不尊重人權的言行」，台灣立法院長游錫堃也在Facebook表示「抵制新疆棉已經不是政治問題，而是人權問題」，並加碼呼籲2022年預定於北京舉辦的冬季奧運移地舉辦。

眼見一些中、港、台地區藝人如張鈞寧、歐陽娜娜、陳奕迅等紛紛出列，與西方品牌切割關係，聲明支持新疆棉花，台灣行政院長蘇貞昌批評：「有些人不知輕重，或為自己的利益、不知人權的重要，有不符合國家利益、不尊重人權的言行」（多維新聞）

台經濟部長王美花則於3月26日表示：「聯合國如果有什麼做法，都會參考」。聯合國若要決定禁用特定產品，對特定國家進行封鎖，皆需通過聯合國大會決議，但聯合國大會也要等到9月份才開始召開，新疆棉花議題能否延燒至彼時仍屬未知，即便議題真延燒至那時，也需大會過半投票支持才得以通過，以大陸在非洲、南美、亞洲地區深耕固票，屆時直球對決顯然也不會居於下風，民進黨政府幾無禁用新疆棉花的可能性。

棉花是新疆的支柱產業，年產量達500萬噸以上，佔大陸棉花產量的80%以上，而新疆的棉農中，少數民族佔到70%以上，棉花為新疆貢獻了80%以上的農業收入，而下游的紡織業則為新疆提供了近60萬個工作機會。

有見及此，除了人權爭議，BCI（Better Cotton Initiative）指責新疆棉花為無良血汗企業，進行抵制的聲明，有可能會衝擊新疆的經濟發展支柱；而美國工業安全局在2020年7月22日發佈《Addition of Certain Entities to the Entity List; Revision of Existing Entries on the Entity List》則羅列了11家企業，認定其僱用包含維吾爾族人在內的穆斯林是強制勞動、侵犯人權，促使各大企業產不再僱用維吾爾人。

跟着美國隨波逐流的台灣出現了各種精神分裂、感官異常，也難怪可以對緬甸羅興亞難民的遭遇視若無睹，還可以在澳洲軍隊屠戮阿富汗婦孺時，暢飲澳洲紅酒支持澳洲，以及無視維吾爾人的工作權利，批評中國在新疆的企業無人權。（吳逸驊／多維新聞）

綜觀大背景下，2001年發生的「911事件」讓美國開啓了全球反恐戰爭的帷幕，在阿富汗、伊拉克、敍利亞等地，以槍砲、彈藥試圖剷除伊斯蘭極端組織，但是收效甚微，也讓美國流失了不少鮮血和金錢無法自拔；而大陸則以改善新疆的經濟產業為主，輔以反恐鎮壓手段，其中確實存在不少爭議，然而講到實，極端主義活動受遏制，容讓大陸西部地區的開發取得成效。