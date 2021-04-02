蘇彝士運河擱淺｜埃及或索賠10億美元　長賜號連船帶貨將不得離開

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-02 10:17

3月23日，台灣長榮海運（Evergreen）超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）在蘇彝士運河（Suez Canal）擱淺，嚴重堵塞運河雙向交通，影響全球貨運。長賜號在擱淺6日後成功脫困，目前已經駛至大苦湖，調查員登船考查事故原因。 蘇彝士運河管理局負責人Osama Rabie預計，埃及或將獲賠10億美元（約合77.8億港元），其中包括打撈作業、阻塞交通的費用、損失的中轉費用等。如若有關損失賠償問題提交至法院，長賜號及所載貨物將不得離開埃及。

。（Reuters）

Osama Rabie在接受傳媒訪問時表示，長賜號已經泊於大苦湖直至調查結束，目前，調查員正在船上考查事故原因。Osama Rabie稱，如果調查順利進行並就賠償金額達成協議，那麼將不影響長賜號的繼續航行。

不過，Osama Rabie說，如果賠償問題涉及訴訟，長賜號及其價值約35億美元（約合272億港元）的貨物將不被允許離開埃及。訴訟過程可能很複雜，因為長賜號由一間日本公司擁有、台灣托運人經營、在巴拿馬懸掛國旗。

周四（1日），長賜號的技術經理說，該船的船員正在與當局合作調查導致該船擱淺的原因，並已將船的數據記錄儀（即「黑盒」）交予調查人員。

（美聯社）