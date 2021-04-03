台鐵出軌｜6歲女救出時已無生命跡象　父哀求「我能再抱抱她嗎」

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-03 14:59

台鐵太魯閣號列車出軌意外造成大量傷亡，根據官方公布的名單，年紀最小的罹難者年僅5歲。另外還有一名6歲的楊姓女童，也在這次意外中遇難。 有搜救員在Facebook講述救援楊姓女童一家三口的過程，事故發生後，率先脫困的楊父苦苦哀求搜救隊員幫忙找尋2名女兒，9歲大女兒被救出滿臉鮮血，所幸仍有意識，但6歲小女兒被救出時已無生命跡象。楊父強忍悲痛拜託搜救員「可以讓我再抱抱她嗎」，場面令人心酸。

工程車滑落邊坡，導致台鐵太魯閣號列車在花蓮縣大清水隧道出軌翻覆，事故造成50人死亡。（AP）

綜合《TVBS新聞》等台媒報道，楊姓女童祖父母周五（2日）晚間抵達花蓮，二人接受傳媒訪問時表示，中午接獲噩耗後已立即從新北市乘車前往花蓮，花了將近8個小時才抵達醫院。

二人表示，今年的清明連續假期，兒子規劃帶著一對女兒來花東過兒童節，卻不幸搭上「死亡列車」。目前兒子還在醫院住院中，大孫女腦部骨折，傷勢也相當嚴重，6歲的小孫女則已經不幸過世。

搜救員講述搜救女童一家三口的過程：

有搜救員在講述救援過程時也提到，他在一進第8節車廂後，就看見堆疊的座椅以及已無生命跡象的傷患，隨即與隊友加入搜救，將一名表情痛苦且腳部受傷的中年男子背起往外走。

這名男子也就是楊姓女童的父親，搜救員表示，對方不止一次在他耳邊說「還有2個女兒在車內，麻煩你們快點救她們出來！」搜救員立即安撫楊父並繼續搜救。隨後大女兒滿臉鮮血、神情呆滯被救出來，所幸仍有意識。但小女兒被救出時已經四肢癱軟，整臉已經毫無血色，被送至OHCA（到院前心肺功能停止）傷患區。

楊父見到自己的小女兒，立即拜託搜救員說：「可以讓我再抱抱她嗎？」搜救員聽到當下瞬間泛淚，並紅著眼眶說：「妹妹，要加油」，隨後將小女兒放到楊父懷中。

報道指，楊姓女童原本今年就要升上小學一年級，過去都是由父親接送上下課。她就讀的幼兒園也表示，女童活潑開朗，與同學互動良好，未料在意外中，生命劃下句點，來不及長大。對於女童的遭遇，園方也感到悲傷與遺憾。

台鐵太魯閣號出軌事故救援現場：

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台鐵周六（3日）在官網上設置「0402台鐵408次太魯閣號事故」專區，公佈死傷者名單，供家屬查詢。截至當日上午，50名罹難者中已有44位罹難者身分確認。在死傷者名單中，年紀最小死者的是一名5歲陳姓女童，另確認有一名法國籍乘客死亡。

（TVBS新聞/綜合報道）