台鐵太魯閣號出軌｜遺體破碎變形　全台逾百遺體修復師集結伸援手

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-03 17:35

台鐵408次太魯閣號昨天發生重大出軌意外，造成50人死亡，許多遺體斷肢嚴重，臉部、軀幹臉部變形，有遺體修復師團隊58人昨天主動到場待命，晚間11點等到第一具相驗完成的遺體展開修復，並一路熬夜完成8具遺體，修復師說，很難想像殯儀館同時10多組家屬等待、認屍痛哭的畫面，看了讓人很難過。

來自彰化的「76行者遺體美容團隊」召集人陳修將說，這次傷亡嚴重，號召來自全台超過120人次的遺體修復師將分成3梯次到場幫忙，預計停留1個禮拜，等到所有遺體都處理完畢才會撤退，希望在家數最悲痛時候縮小他們的創傷，修復往生者遺體，為他們換上乾淨衣服，回家後其他親屬看了比較不會那麼難過。

相關圖輯：台鐵太魯閣號出軌｜屍塊散落車廂內外 搜救員形容是「人間煉獄」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

修復師凌晨先完成8具可辨識，沒有斷肢的遺體，其中有2人是青少年，今天上午進行另外2具修復，陳修將表示，遺體確認完成接到資訊共有3分之1是青少年或孩童，許多是開放性骨折，內部骨骼碎裂，頭臉或軀幹嚴重變形，顱骨若破裂變形須重新沾合，骨頭缺損會用人工骨縫合，但半數遺體中有嚴重斷肢，即便臉部可辨識，還必須等到斷肢、屍塊比對，確認斷肢主人才能接起來，檢警目前也加快化驗腳步。

昨天意外發生後，部分家屬湧進殯儀館，急著確認名單，但部分遺體嚴重變形、血肉模糊，家屬一具一具認屍有的還是難以辨識，還得看到屍塊斷肢等證物，衝擊太大也引起家屬反彈，陳修將說，這次死傷者有許多是返鄉、出遊的家庭，意外來得突然，家人來認屍過程殘忍，有人在殯儀館哭到昏厥，但為了找到自己的親人還是強忍煎熬。

相關圖輯：台鐵太魯閣號出軌｜第7、8節車廂傷亡最慘重 倖存乘客：都是死屍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

76團隊曾經歷澎湖空難、高雄氣爆、台南地震以及普悠瑪宜蘭翻車等重大災難，陳修將表示，即便看了那麼多悲痛現場，難免還是受到家屬心情受到影響，家屬對修復師表達感謝外，沒有太多言語，僅不斷哭泣表達心中的不捨。

76行者遺體美容修復團隊徹夜為太魯閣罹難者遺體進行修復。（Facebook@王薇君）

延伸閱讀：

獨／工程車滑落釀太魯閣翻車！ 工人：老闆說有拉手煞車輪胎放石頭

太魯閣號出軌／睡醒後女友不知去向 他見對方家屬好自責

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】