120公斤台男浸溫泉體力不支求救　因體重少報50公斤延誤救援

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-06 22:34

位於台灣台東縣海端鄉南橫公路的「栗松溫泉」近年爆紅，加上正值疫情，境內旅遊大受歡迎，導致小小的溫泉池有時甚至擠了多達200多人。人多之餘，意外也隨之增加，警消近日接獲報案，指一名70公斤重的男子求援，詎料當救難人員抵達現場時，才發現男子體重120公斤，其謊報延誤了救援時間。

據台東縣消防局關山大隊統計，今年對栗松溫泉動員人力救援的次數已有4次，平常的救援約需花1個半小時，惟清明節連假的救援卻花了4個小時。關山大隊搜救人員表示，上周六（3日）深夜接獲通報，指有男子在栗松溫泉體力不支，據報案女子表示，該男子約70公斤，經衡量，救援人員認為70公斤不算太重，遂組成6人小組趕往現場。

位於台灣台東縣海端鄉南橫公路的「栗松溫泉」近年爆紅。（台東觀光旅遊網）

抵達現場後，報案女子卻對正核實待援男子基本資料的搜救人員猶豫一下，改口說男子可能90公斤重，身高176厘米。雖然對前後資料落差感到訝異，但由於認為「90公斤也還好」，救援人員仍立即下切至溫泉，結果接觸到男子時卻當場傻眼，這時才知他實際120公斤重。

關山大隊鹿野小隊長林有智表示，栗松溫泉下去很簡單，但上來時是爬坡，有些路段更要拉繩，坡度幾乎達80度，沒有充分體力會被擊敗。他又指，雖然體重落差巨大，但重要的是救人，於是他們只好改變原本直接揹負的方式，決定將男子綁在身上，再用拖的方式救出去，而後面的人則邊推邊鼓勵男子。最終，原本最多1個半小時的爬坡路程，救援人員要花4小時才完成工作。

（中央社）