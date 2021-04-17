台版N號房千人受害　港男涉經營色情網站牟利已獲釋　立委促調查

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-17 21:01

「台版N號房」去年被揭發，據台媒報道，赴台就讀法律系的香港籍余姓男子涉嫌經營色情網站販售影片牟利，受害人則從籃球員、學生、未成年人到軍人、警察都有，偷拍地點則遍佈在台北市政府、捷運、高鐵、台鐵、健身房、公廁、大學宿舍等公共場所。 民進黨立委何志偉周五（16日）陪同其中一名受害者W先生召開記者會，指該網站使用者高達4萬人，受害人破千，而余男雖一度遭收押，但目前因證據不足已被釋放。何批評，事件發展至今已超過半年，惟台北地檢署偵辦進度緩慢、態度消極，造成受害者身心受創，他呼籲司法單位應盡快處置相關嫌疑人。

香港籍余姓男子雖一度遭收押，但目前因證據不足已被釋放。（Facebook）

港男在台經營色情網站牟利被起訴

台灣的刑事局去年12月接獲球員譚傑龍報案，有歹徒持3年前他被盜錄的不雅影片恐嚇勒索，警方查出影片來源是設址境外的色情網站，案經桃園地檢署檢察官指揮偵辦，其後網站經營者余男及涉嫌持影片恐嚇的40歲劉姓男子被逮捕。

余男偵訊時承認經營S及T開頭的2個網站，但相關影片並非他設局偷拍，而是透過其他管道所取得，再放上網站販售牟利，初步估計從2019年6月至2020年，獲利約30萬元新加坡幣（約合175萬元港幣）。

檢方以余男明知被害人當時為少年且是遭到偷拍，卻透過架設的網站販售影片牟利，依兒童及少年性剝削防制條例、刑法妨害風化及妨害秘密罪將他起訴。余男案發後一度被羈押，但因證據不足已被釋放，起訴後全案移審桃園地院。至於另一名疑犯劉男，因其犯案地點及住所均不在桃園，由台北地檢署偵辦中。

民進黨立委何志偉4月16日表示，除籃球員外，還有包括學生等其他民眾被人設局盜錄私密影片，並在網路販售交換，被害人數破千人，呼籲司法、行政單位要拿出最強力的作為。（中央社）

受害人：無法繼續相信司法

何志偉周五在記者會上透露，余男近日還在個人網站上聲稱擁有英國、香港的公民權，正考慮移民海外。受害人W先生質疑，檢調對余男的犯罪行為沒有處置，放任他在外流竄，部分受害人擔心，若持續擱置，恐怕自身權益無法獲得伸張。

何志偉批評，整個事件發展至今已超過半年，卻仍然未見司法系統、地方政府、行政機關，拿出最嚴厲、強力的作為，呼籲司法單位盡快處置相關嫌疑人，且散播未成年者的照片、偷拍影片屬於準公訴罪，質疑相關單位「只敢打蒼蠅，不敢打老虎」。

W先生也說，許多被害人甚至覺得被北檢漠視半年，讓他們感到很灰心，無法繼續相信司法，呼籲北檢及法務部給所有受害者一個說法，正視被害人受到的不平，以維護被害人權益。台北地檢署則指出，北檢嚴守刑事訴訟法規定，積極調查證據以證明犯罪，竭盡所能維護被害人權益，全案目前由檢察官偵查中，不便對外說明偵查內容，並非沒有作為。

私密影片仍繼續外流

另據Ｗ先生透露，就他遇到被害人現在的生活處境，有些人想過要輕生，有些人因為家庭不諒解、婚姻差點破裂，有些人則在職場上因為同事看到影片、每天揶揄受害人，導致受害人身心俱疲，已經沒有辦法應對。

何志偉也說，迄今仍有網民求取不雅影片，對當事人來說，每一次網民求取、散播影片都是二次傷害；甚至有加害人會將購買的不雅影片，作為要脅被害人的武器，讓當事人家庭破碎，事業發展受影響。

何志偉表示，希望主管機關能發揮公權力，先將其查禁、封鎖，阻止私密影片繼續外流；北檢回應稱，網站下架或封鎖的主管機關非檢察機關，檢方已請相關機關協助處理。

（ETtoday新聞/聯合新聞網）