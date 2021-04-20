大屯火山岩漿離地表僅8公里　台中研院：爆發或波及北投士林一帶

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-20 16:53

台灣大屯山群被證實為活火山。近期，台灣中央研究院團隊利用「台灣陣列」，以3D技術監測大屯火山群，發現岩漿庫頂約在海平面下8公里深處，剖面大小相當於台北市北投區。研究成果在今年3月刊登於國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）。 中研院地球科學研究所副所長林正洪強調，大屯火山觀測團隊與科技部會持續監測，若有噴發徵兆出現，也能提前1個月即時預警，籲民眾不需過度恐慌。

大屯火山群七星山上的小油坑。（研之有物／林正洪）

林正洪介紹，「台灣陣列」類似棋盤式布點，透過科技部補助，過去4年在雙北市、宜蘭、基隆、桃園等地區，每5公里布建1站，共約140個地震寬頻地震站。

團隊將收集的資料利用電腦3D描繪，顯示大屯火山的岩漿庫約在大油坑、磺嘴山的下方，海平面下8公里就會遇到岩漿庫的頂部。岩漿庫呈圓柱狀，外型類似牛奶瓶，長約12公里、半徑約4公里，估算剖面大小約50平方公里，相當於台北市北投區。

據悉，2017年時曾估算大屯火山岩漿庫在地下超過20公里深處，但最新研究顯示僅在8公里處，離地表更近。林正洪解釋，由於當時沒有「台灣陣列」，僅能用推估的方式，但多年來岩漿庫並未移動，只是現時用3D技術才能明確顯示。

林正洪指出，岩漿流出時或會影響金山、天母、北投、士林一帶。（研之有物）

他表示，若火山有運動的跡象，會有密度極高、小型地震連續發生的前兆；他以過去冰島火山爆發為例，爆發前一個月就累計4、5萬筆地震資料，而大屯火山每個月約200宗。

他又指出，岩漿庫存量多寡會決定災害影響的面積和程度，2016年推估大屯山火山岩漿庫大小約為直徑及高度15X16公里，體積約360至900萬立方公里，如今修正後約為8X12公里，體積約50萬立方公里，比原估縮小許多。

此前推估的火山噴發位置，除了大油坑及七星山曾觀測到明顯異常數據外，磺嘴山亦被指是有機會是火山噴發點。林正洪指出，岩漿會透過地底下現成的火山通道噴出地表，若通道被堵住，就有機會轉向新出路，不排除會從其他地區流出，屆時金山、天母、北投、士林一帶都有可能受影響。

（中央社／TVBS／研之有物）