台菠蘿收購價暴跌　香港果欄低至15蚊個　檔主：台灣以外全球最平

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-25 17:40

今年3月，中國大陸以檢出介殼蟲為由，宣布禁止台灣菠蘿（鳳梨）輸入，台灣菠蘿轉銷香港、新加坡和日本等地。《香港01》記者上月底在香港油麻地果欄見到，一個約一公斤重的台灣菠蘿賣到40港元高價，而個頭較小的菠蘿價格也在30港元以上。 據央視周日（25日）報道，由於進入盛產季，台南菠蘿收購價已下跌至每公斤4港元左右，近乎腰斬，有商家稱「再跌下去，農民恐怕就要血本無歸了」。 記者25日再度走訪油麻地果欄，發現不少舖位有售台灣菠蘿，價格較上月明顯回落，而上月清一色的菲律賓菠蘿如今難覓蹤影。不少攤位以20港元出售約600克至1公斤重的台灣菠蘿，在記者詢問下，甚至有「30元2個」的驚喜價。

▼ 台灣菠蘿席捲本港 果欄攤商平賣20元

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央視：台收購價跌至約每公斤4港元

大陸官媒央視報道指，4月中下旬起，台灣菠蘿進入量產季，由於外銷不暢，內需又後繼乏力，台南關廟菠蘿的產地價格，從清明節前的每台斤約14、15元新台幣（約合每公斤7港元），跌到8、9元新台幣（約合每公斤4港元）。報道引述當地一位大盤商表示，再跌下去，農民恐怕真的會血本無歸。

果欄檔主：前排俾人炒作

《香港01》走訪油麻地果欄，不少攤商以20港元出售台灣菠蘿，重量在600克至1公斤不等；在記者詢問下，有攤商甚至願意以30元2個的價格出售，與同場菲律賓菠蘿價格持平。

▼有攤商以40元出售 斥其他攤商賣「假金鑽」

被問及價格為何滑落，有攤商直言：「啲嘢多左，又銷唔到大陸，一定係平㗎喇！」直言在台灣更加便宜，但賣至香港還要加上運費。但也有攤商表示：「其實往年都係呢個價錢，前排係俾人炒作先咁貴」，又指香港一定是「台灣以外全球最平」，因為香港距離台灣近，「新加坡、日本運費會更高」，但對入貨價就不願多談。

有攤商賣40元個 強調是「正宗金鑽」

不過，果欄仍有攤商以每個25元到35元銷售大小不逾一公斤的菠蘿，更見到40元售價、重逾一公斤的「金鑽鳳梨」，記者詢問檔主為何價格較其他攤商高，檔主強調，許多攤位販賣的「唔係正宗金鑽，唔係樹上熟，只係普通鳳梨」。但記者隨後詢問其他檔主，對方就展示寫有「金鑽鳳梨」的紙箱，並強調摘果時的熟度都達到8成以上。

▼ 3月初，記者到訪果欄，清一色是菲律賓菠蘿

曾稱台灣菠蘿「有菌」 檔主轉軚：海關都畀入

值得一提是，《香港01》記者3月初到訪果欄時，清一色是菲律賓菠蘿，有檔主強調，「台灣菠蘿今年有菌㗎嘛，大家都唔敢入貨」，指他出售的菲律賓菠蘿口味不輸台灣，並認為大陸禁台灣菠蘿非出於政治考量：「人哋有檢疫，有嘢俾你睇㗎嘛，唔係亂講㗎」。

但記者發現，如今果欄已被台灣菠蘿「霸佔」，菲律賓菠蘿只剩極少數店家有售，連前述這名檔主亦在出售台灣菠蘿，他表示「菲律賓離香港遠啲嘛，運費貴啲，依家台灣菠蘿仲平」，又強調台灣菠蘿「海關都畀入，梗係冇問題」。