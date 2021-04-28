台軍防空導彈密度全球第2？　「刺蝟島」多舊貨恐名不符實

撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-04-28 20:30

台軍的防空導彈，密度號稱全球第二，僅次於以色列。每每談及此處，就有幾許台灣軍迷沾沾自喜又躊躇滿志。而所謂「台灣刺蝟島」的戰略圖像，就包含了台灣整島佈滿防空導彈、可以給予解放軍戰機迎頭痛擊的想象，此種想象是否在真實環境中為確實可行的戰術？值得探討。

台軍一向自誇防空導彈密度世界第二，僅次於以色列，但是窺其內部結構，實際上硬傷許多，且自制導彈拖垮戰力。（台灣國防部提供）

事實上，這個號稱防空導彈密度全球第二、只輸給以色列的數字，是由諸多1960年代科技的鷹式（HAWK）中程防空導彈填塞而來，此種導彈雖然以色列在20世紀末期還在使用，但是該國歷經一連串升級改良，後來依舊因為無法適應21世紀的數位戰場與匿蹤戰機環境，而黯然下台。反觀台軍，數量龐大的鷹式導彈，服役至今未接受任何升級改良，就服役至今幾乎無法退役，一旦去除這批數量龐大的鷹式導彈，台軍的防空導彈密度，就急遽下降至令人無法置信的低落。

台軍數量龐大的防空導彈密度，事實上是由大批未經升級改良、1960年代科技之鷹式導彈撐起。（台灣國防部提供）

以目前台軍號稱可以「捍衞台灣東部空域」的天弓3型防空導彈，號稱為「台版薩德」（THAAD），可打機打彈，蔡英文多次赴台灣國家中山科學研究院（簡稱：中科院）視察弓3導彈的研發工作，給予滿滿政治上的支持，台灣政治內宣也常拿弓3導彈的傲人成績，作為台軍的驕傲象徵。

為了因應解放軍機艦繞台武嚇，台軍象徵性將鷹式導彈東移部署至東南外島陣地，蔡英文還特地巡視內宣。（台灣國防部提供）

而這個號稱能夠涵蓋台灣東部空域、面對廣闊太平洋的天弓3型防空導彈，實際上目前服役的數量，僅23顆實彈而已。由於中科院為研發單位，產能一直拉拔不起，幾乎是用手工方式生產導彈，技術複雜的天弓3型防空導彈，在生產線上就遇到瓶頸，故數量稀少，根本無法涵蓋台灣東部空域。多半工作，還是得依賴1960年代技術的鷹式導彈代工。

由於天弓3型導彈號稱能夠反導彈，是台灣自制反導彈系統的驕傲，故其技術更是高大上，必須採購眾多美製關鍵零組件使用，囿於關鍵零組件進口難度頗高，且某些零組件已經落伍，有消失性商源問題，故中科院無法如常生產天弓3型原型導彈，其產能不穩的問題無解，中科院遂以「強弓計畫」為名，推出各種天弓3型導彈的改良計畫，對外號稱為增加接戰距離、高度越來越高，事實上僅是因為產能不足、零組件斷炊，只能不斷藉着改良計畫，來回避產量不足的秘密硬傷。

台軍不斷宣傳天弓3型導彈為台版薩德，卻掩蓋了此種導彈產能不足、服役數量僅23枚左右的軟肋。（台灣國防部提供）

目前台軍多半頂尖的防空導彈，皆部署於西部重要地區，尤其是美製的愛國者PAC-3型導彈，採購數目高達500枚左右，是台軍政軍經中心和各大重要機場、基地的防空反導彈攔截主力。而具備有不錯反導彈能力、專注於對付戰機的愛國者PAC-2+ GEM型導彈，也有高達200多枚左右，足以擔負台灣西部重鎮的防空任務。

近期台灣又耗資240億台幣，採購約60枚的愛國者PAC-3 MSE強化構型增程導彈，將於2025至2026年服役成軍，這也説明了中科院的強弓計畫，遇到了無法突破的瓶頸。