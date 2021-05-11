蔡英文指威權國家侵蝕自由　民主國家需確保供應鏈安全

撰文： 林仕祥 葉琪 最後更新日期： 2021-05-11 16:11

台灣總統蔡英文周一（10日）晚間以視像會議方式，出席「民主聯盟」 （Alliance of Democracies, AoD）舉辦的第四屆「哥本哈根民主高峰會」。 蔡英文在演説中表示，世界已更警覺到威權國家的危險性，「他們為了擴張勢力，四處分化我們，侵蝕我們的自由」，面對共享價值遭受挑戰，台灣與民主聯盟及所有捍衞自由的人士始終會站在一起。 蔡英文也提及，近年台歐關係顯見長足的進展，期盼雙方開始協商雙邊投資協定（BIA）。

蔡英文指出，過往的經驗及歷史教訓指出，面對威脅，絕對不能沈默以待或置若罔聞，否則只會讓那些企圖破壞彼此價值觀的人更加肆無忌憚。維護民主、和平和穩定是大家必須共同承擔的責任，必須攜手強化全球民主聯盟，守護自由、法治、人權和表達異議的空間。

蔡英文提及，近年台歐關係顯見長足的進展，期盼雙方開始協商雙邊投資協定（BIA）。（台灣總統府）

蔡英文強調，台灣因為堅持自由民主，已成假訊息攻擊、經濟脅迫、甚至是軍事威脅的標的，「許多國際人士擔憂，上述的反民主伎倆可能引發衝突，特別是在印太地區。」台灣政府充分明瞭區域安全所遭受的威脅，積極強化國防戰力，捍衛民主。另一方面，台灣也和全球夥伴密切合作，共同確保區域的安全及穩定。

蔡英文稱，台灣會克盡己力，無論是外來的侵略，或是疫情的挑戰，都不能動搖台灣強韌的民主制度，呼籲全球的民主國家務必時時警戒，團結一致。蔡英文並指，威權國家正在利用新冠肺炎疫情，企圖改變以規則為基礎的全球秩序，有些政權試圖掌握重要資源來操控其他國家，「因此，我們勢須合作，以確保我們的供應鏈安全無虞，並維護全球經濟秩序」。

蔡英文憶述，2021年3月，台灣和歐盟共同辦理「台歐盟供應鏈合作線上論壇」，台灣將繼續與歐盟及其他民主夥伴攜手，打造出更堅韌的關鍵物資供應鏈，包括半導體和醫療用品等。在抗疫的同時，台灣也有責任幫助在此一全球危機中受到重創的朋友，這亟需國際合作，也正是台灣可以幫忙的地方，「台灣防疫有成，但也從未忽略民主自由。」

蔡英文稱，台灣有幸在世界各國政府機關、媒體及組織，都有許多朋友肯定我們的抗疫成果，世界衛生大會（WHA）及其他國際論壇長期排拒台灣的專家和政府官員，剝奪台灣與國際社會分享經驗的機會。儘管如此，作為國際社會負責任的一員，台灣依然致力幫助有需要的國家。蔡英文表示，欣見民主國家團結捍衛共享價值，台灣深受鼓舞，強調美國是台灣主要的國際合作夥伴，也感謝歐洲對台灣的支持，「近年來台灣與歐盟關係顯見長足的進展，相信現在是我們協商雙邊投資協定的時候了。」

對於台歐雙邊投資協定，蔡英文重申協定不僅有助確保供應鏈，也能保護彼此在地緣政治和經濟上的共同利益，並向外界傳達一個重要訊息：那就是我們的夥伴關係，以及彼此利益所繫的共同價值。蔡英文稱，台灣的民主是所有反抗威權統治的人們犧牲奉獻所爭取來的，歷經漫長努力才得享今日的自由，所以，無論如何絕不能妥協放棄，如今自由與民主再次遭逢威脅，國際社會務必齊心協力，因應新時代的挑戰，也唯有全球民主國家團結合作，才能凝聚出更強勁的良善力量，「我由衷相信，民主聯盟將以普世價值，繼續引領全人類邁向更美好的未來。」

（綜合報道）