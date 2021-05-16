台灣疫情｜單日本地確診破200宗　台「防疫模範生」殊榮急褪色

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-05-16 21:00

台灣在5月15日公布單日爆增180例新冠肺炎本土病例，16日更達206宗，儘管與多數地區相比尚算少數，但卻是自2020年疫情大規模發生迄今，台灣官方發佈的單日最高新增病例，此一狀況也導致台灣的台北、新北二市宣佈將警戒等級提昇至第三級，持續到5月28日。 此前台灣被國際主要媒體視作「防疫模範生」，但隨着此次疫情擴散，台官方顯然仍有大量未掌握足跡，且疫苗取得進度並不樂觀的情況。

大量民眾排隊等候快篩。（吳逸驊／多維新聞）

美媒彭博社（Bloomberg）報道指出，這波確診數激增前，台灣跟新加坡、澳洲、新西蘭及中國大陸一樣，是全球少數幾個病毒蹤跡完全消滅的地方，但過去幾天以來局勢丕變，台灣衞生福利部一直難以抑制華航確診機師所在的諾富特飯店擴散開來的疫情。台灣自2020年全球疫情大爆發以來，曾傳出有零星確診病例，之後從4月到12月長達8個月的時間未出現過本土確診病例。

英國衞報（Guardian）報道，台灣早前就執行邊界控管，並且嚴格執行居家和飯店的隔離措施，但就像太平洋地區幾個先前成功的抗疫經驗國家一樣，台灣的疫苗接種率很低，因為很難説服民眾去接種疫苗。

英媒BBC則指出台灣的疫苗問題相當嚴重，目前台灣僅有的疫苗是英國的阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，不過該款疫苗先前傳出若干人施打後出現血栓的症狀，再加上台灣疫情防控得宜，民眾的接種意願低落，接種率不到1%。