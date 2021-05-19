台灣疫情｜台股暴跌後創單日最大升幅　專家：台製疫苗面世振信心

撰文： 黃雅慧 最後更新日期： 2021-05-19 19:30

台灣本土染疫人數竄升以及地方政府宣佈進一步禁制措施，備受矚目的台北股市也呈現劇烈波動，在5月17日跌473點後，5月18日大漲792點，創下史上單日最大漲點。 面對這種波動情勢，以及台股短期與中長期的影響因素，多維新聞採訪台灣統一證券首席策略專家呂忠達，他指出牽動台股疫情，短期看本土疫情，長期得觀察美國通脹對美國10年公債殖利率的影響。

5月17日台北股市盤中挫逾660點，回測上周低點15165.27點，終場下跌473.2點，收在15353.89點，失守半年線，跌幅2.99%，成交值為新台幣4801.87億元。

但18日盤中漲勢一路擴大到700點以上，最高來到16153.77點，大漲799.88點，重回萬六關卡，終場收16145.98點，上漲792.09點，漲幅5.16%，成交值新台幣4102.07億元。

面對這種劇烈波動，呂忠達表示，「疫情還是最大變數」。17日暴跌是反映上周疫情的延續，18日盤面創單日最大漲幅，是因為蔡英文於該日上午提到7月底前供應本地疫苗的訊息激勵。現在盤勢其實就是消息面跟信心面的反應。

台灣統一證券首席策略專家呂忠達指出，未來台股走勢，短期看本土疫情，長期需觀察通脹對美國10年公債殖利率的影響。（多維新聞）

至於後續要如何觀察？呂忠達指出，首先要看台灣疫情，如果每天單日確診人數可以下降甚至收斂，如此便穩住大盤的信心。

其次，就台股籌碼面的部份，呂忠達説，未來必須要守住半年線，也就是約在萬五的位置；然後，「量」的部分十分關鍵，至少每日成交量要收斂到4,000億新台幣以下，而當衝比例也必須要下降，疫情爆發前當衝比例是44%，健康的位置應為30%；另外，融資水位在經過連續五日減肥，17日融資維持率在140%，但較為理想應該在130%。如果融資減幅可以大於大盤跌幅，再加上當衝從四成多收斂，大盤量收斂到4,000億以下，量縮以後，籌碼穩定，才能説市場比較健康。

從5月18日收盤數據來看，與呂忠達認為的健康的數值仍有差距。圖為台北股市籌碼面理想數值。（黃雅慧/多維新聞）

在台股內部之外，呂忠達特別提醒要注意國際盤的部分，特別是美國通脹。美聯儲（Fed）官員、聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）於4月公開表示，假如美國75%民眾完成疫苗接種，認為可達到羣體免疫，屆時美國就要開始討論縮表。

呂忠達説，以美國目前防疫狀況來看，大概6月可以達到美聯儲75%羣體免疫。所以推測六月中旬美聯儲會議應該會釋出縮表訊息，假設美聯儲釋放該訊息，美國10年公債利率應該會到2%，而台灣電子權值股股利率約在1.6-1.7%，如果美國10年期公債殖利率高過台灣權值股股利率，恐怕外資就會出走。這時台股便會恐慌。

以5月17日狀況來看，呂忠達表示雖然盤勢恐慌，但熱錢沒有走，新台幣微貶3分，但外資買超334.17億新台幣。但一個月後，如果上述狀況發生，外資可能會大規模撤離。當時新台幣會趨貶。所以外資的部分要看美國的通膨與美國十年期公債殖利率。

呂忠達表示，以5月17日狀況來看，雖然盤勢恐慌，但熱錢沒有走，新台幣僅微貶3分。圖為2021年5月17日美元新台幣匯率走勢圖。（翻攝自新浪財經）

呂忠達分析道，外資買台股是看基本面，但有些外資是高頻交易、期權交易，基本上是看機會成本，美債殖利率如果收斂，台灣權值股利率高過美債殖利率，外資就會選擇台股，反之則回美國，因為他們會觀察的是美債無風險利率。

總之，呂忠達認為台灣疫情與通脹是影響台股未來走勢重要兩股力量。這導致台股在6至8月會存在比較大的不穩定。假設疫情收斂，台股內部不確定因素緩解，但大盤會有外在不確定因素，比如美國長債殖利率。如果美國在六月FOMC沒有説要縮表，那麼8月最後一周有全球央行年會，一般都會在這個會議釋出重大訊息，在這兩個時機點可能會牽動美債殖利率走高，對台股不利。

事實上，台股現在的各種條件極佳。呂忠達説，台股基本面佳、不論是宏觀經濟面還是企業財報的數據呈現都很漂亮，而且籌碼面也正在往好的方向發展。如果美國公債殖利率能收斂至1.5%，對台股是機會，甚至可能再創新高，往萬九邁進。

但呂忠達指出，要能觸及上述目標之前的過程會十分艱辛，一方面台灣本土疫情燃燒，一方面美國通脹因素牽動美債殖利率走高。如果上述因素都能逐步緩解，可能在第四季台股能再有好的表現。