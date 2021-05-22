蔡英文五周年｜台左翼學者黃德北：防疫準備失當　揭施政目光短淺

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-22 20:00

蔡英文就任五周年以來，越來越少提到「公平正義」這四個字，台灣世新大學社會發展研究所教授黃德北長期關注勞工政策，並且是台灣政黨「左翼聯盟」成員，他向多維新聞網表示，蔡英文第一任期通過「一例一休」修法，砍掉勞工的七天假，變相減少勞工的加班費或休息時間；任內房價不斷上漲，，造成通貨膨脹，年輕人窮忙、覺得未來沒希望的感覺越來越強烈。

蔡英文就任五周年以來，越來越少提到「公平正義」這四個字，學者認為，「公平正義」不過是蔡英文的競選口號，從來不是她追求的目標。（台灣總統府）

公平正義漸遠 貧富差距日益擴大

另外，蔡英文為了讓股票市場更熱絡，增加政府稅收，把相關稅率不斷調低，讓有資本的人可以在股票市場中獲得高利潤，而沒錢放在股票市場的人，這些人實際上是社會上較貧困的人，一方面不可能透過股市獲得收入，另一方面台灣薪資多年來也沒什麼大幅度的成長，這些問題都造成台灣社會貧富差距日益擴大，「這都離所謂的公平正義越來越遠」。

對於民進黨在囤房稅態度上的退縮，黃德北指出，台灣住房自有率雖高，許多人擁有房子，但另一方面年輕人薪水不高，在房價飆漲的現在是買不起房子的，許多有房的人，對囤房稅會不自覺產生排斥，在這種狀況下，民進黨推囤房稅，可能對自己的選舉不利，甚至造成房價下跌，「我認為蔡政府現在需要用一個比較好的經濟表現，來維持它的統治性」，而囤房稅一旦實施，對房屋價格會產生一定的影響，同時也會對經濟有短期上的影響。

蔡英文為了讓股票市場更熱絡，增加政府稅收，把當衝稅率不斷調低，讓有資本的人可以在股票市場中獲得高利潤。（台灣總統府）

只看短期選舉 不看長期影響

不過黃德北認為，雖然囤房稅會對經濟有短期影響，但從長遠來看，對台灣反而是有利的，「蔡英文很大的問題，是她都不考慮長遠問題，只考慮短期的，一切都選舉至上，「這一點從台灣近來的疫情發展也一目瞭然」。

黃德北批評，蔡政府對疫情的防控能力，從不做長遠規劃，台灣之前疫情防控亮眼，其中一個原因是台灣屬海島，境外管制做好就能有效防堵疫情，第二個原因是台灣人民善良且温和，政府呼籲民眾戴口罩，所有人都能依令配合，這些因素讓台灣長期間控制疫情發展，等於政府有一年多的時間做好防疫的長遠準備，但從這次疫情來看，蔡政府什麼都沒有做，所以很快就應接不暇。

談到過去的「一例一休」爭議，黃德北指出，這是蔡英文就職台灣總統以來，勞工政策的一大敗筆，選舉時反對國民黨主張，上任後馬上改變態度，但為了顯示跟國民黨仍有差異，因此訂定一個非常沒有彈性的做法，隨後導致的風波讓蔡英文相當驚訝，也導致她後來儘量不碰觸勞工議題。

以另一個燙手山芋「勞保年改」來看，雖然台灣勞動部先前釋出消息要修改制度，但社會一出現一點點不滿的聲音，台灣勞動部便馬上退縮。黃德北説，台灣勞動部清楚，這個議題一旦提出，一定會有反彈，深知不能在選舉期間或民進黨民調低迷時提出，對應上未來時程，2022年台灣有縣市長選舉，2023年也要準備2024年台灣總統大選，「蔡英文如果沒有在今（2021）年修，恐怕短時間內也不敢去碰這些問題」。

黃德北認為，在蔡英文任內，勞保雖然收支不平衡但不至於破產，所以問題可以拖過去，這也反應了，蔡英文看待很多問題從來都不是由長期角度來看，而是以短期目標來看，導致相關的問題會越來越嚴重，等到有一天爆發的時候，就如同這次新冠疫情一樣，往往會讓社會承擔很大的壓力，甚至讓大家都喘不過氣來。

2016年，台灣勞工團體於立法院抗議」一例一休「修法闖關，大批警力於立法院周邊戒備。（多維新聞）

儘管黃德北對蔡英文的勞工政策絲毫不埋單，但他坦言，所謂的公平正義是比較抽象、主觀的事情，從階級或勞工角度來看，當然認為蔡英文的公平正義是假的，但若從另一些面向來看，或許有些羣體仍認為蔡英文在公平正義上取得一些成績。例如在婚姻平權上，蔡政府修法保障少數族羣的權益，這些突破性的作法讓這些族羣認為，有某種程度的公平正義被實現；而在轉型正義方面，雖然黃德北認為，這個議題是蔡政府用來削弱國民黨的工具，但有些人，例如過去受過不公平待遇的人，或是台獨基本教義派，可能對轉型正義還是持正面看待。

最軟一塊與自立自強 蔡英文的兩面性

由於蔡英文曾講過「勞工是她心中最軟的一塊」，但也曾叫勞工「自立自強」，呈現一種雙面性，黃德北表示，蔡英文是一個完全不瞭解勞工的人，從她的生命歷程，不管是小時候的家庭生活，或長大後在政府擔任公職，實際上跟勞工接觸的時間是非常少的，民進黨雖擅長包裝，讓蔡英文講出「勞工是她心中最軟的一塊」這樣的話，但蔡英文實際的想法，還是非常新自由主義的説法，要勞工「自立自強」。

黃德北補充，所謂的新自由主義，就是個人要為個人的行為負責，每個人今天所有的一切，都是自己的所作所為構成的，努力就可以有財富，而貧困就是個人努力不足，因此講求個人要努力改善自己的境遇，不能依靠國家、社會來改變結構制度，這恰好反映了蔡英文的價值觀，要大家靠自己努力。