撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-06-04 19:00

美國國防部助理部長提名人邁爾（Christopher Maier）在就任前參議院聽證會中，首度表示美軍已將部隊派往台灣，協助訓練台軍與特種部隊。美官媒《美國之音》於美東時間6月1日證實此消息，消息並稱，美軍駐台訓練部隊，將在今年7月台軍漢光演習後，續留台灣進行協訓。 報導指，目前駐台部隊，包括美國陸軍綠扁帽（Green Beret）特種部隊、海軍陸戰隊遠征特遣隊（Force Recon）、海軍海豹部隊（Navy Seal）和陸軍安全合作旅（SFAB）等部隊。

美軍駐台協訓的實情，已經經由美國官方管道證實，這個現實可能引起台海局勢的新一波緊張，尤其美軍擴大派遣駐台協訓部隊的規模，與其他盟國一致，後續影響值得觀察。圖為美國陸軍安合旅訓練泰軍的情況（U.S.Army）

而早在5月16日，台灣官方已經官泄美陸軍安全合作旅正在與台灣北訓中心（湖口營區）的陸軍聯兵營（類似解放軍合成營）進行顧問與協助訓練檢討。此消息當時因為台灣疫情剛剛開始蔓延，媒體界幾乎毫無報導。如今，美方主動公佈相關訊息，並且詳細列出駐台部隊規模與組織，算是台美之間軍事合作的首度枱面化。

美軍綠扁帽特種部隊，其主要任務，就是支援盟國軍隊的訓練，特別是游擊戰、顛覆戰、非正規作戰與反恐作戰等技巧。（U.S.Army）

值得注意的是，此次美軍協訓台灣的重點科目之一，是協助台軍特種部隊建立「地下作戰」能力，白話説也就是「戰時組織地下組織，以游擊戰術攻擊佔領台灣的解放軍部隊」的科目。這也意味着，美方已經有作最壞打算的心裏，預想解放軍將會如期佔領台灣，而台灣軍力要如何進入地下化作戰？已經是美軍重要戰略。

由美官方公佈的部隊特性，由美國陸軍綠扁帽部隊，來訓練台軍特種部隊所謂地下行動戰術，應該是最合理的解釋。綠扁帽部隊自1952年成立以來，其任務就包括非正規戰爭（Unconventional Warfare）、反叛亂（Foreign internal defense）、長距離偵搜、直接介入等任務，傳統反恐作戰的層面也顧及，但不是該部隊主力。

電影《12猛漢》（12 Strong, 大陸譯：12勇士）就揭露了美軍綠扁帽特種部隊，在2001年911事件之後，首度入侵阿富汗，如何以小部隊展開對塔利班組織的第一波攻擊。（imdb）

眾所周知，美國入侵阿富汗戰爭開打，就是由12位綠扁帽部隊隊員打先鋒，對塔利班組織展開911事件後的第一波美軍反攻。綠扁帽部隊最擅長的，就是與各外國部隊合作、訓練以及建立反抗組織、顛覆政權等軍事手段，此次來台傳授地下作戰指導，應該與該部隊的性質相近。

至於美國陸軍安全合作旅，則是在2018年剛剛成立的新組織，其作戰目的是將原本僅由綠扁帽部隊所擔綱的訓練組建外軍任務，擴大通覽至美軍的指揮下，成為生產線式的訓練。

美國陸軍安全合作旅，是在2018年才成立的新機構，以軍官與士官為組織中心，遍及全球盟國實施部隊協訓、評估與建議等作業，台灣也是首波接受安合旅訓練的地區。（U.S.Army）

目前美陸軍安全合作旅共有58個團隊，在世界各地服務，遍及美軍南方司令部、中央司令部、非洲司令部和印太司令部等。每個安全合作旅團隊約800人，僅由士官與軍官組成，並未有士兵，是美軍改組常規部隊、轉而為減輕對外協訓任務負擔的一個新組建部隊，目前在印太區域，泰國、南韓與日本都可以看到安全合作旅的蹤跡，目前台灣則是剛剛解密的地區。

美國海軍陸戰隊遠征特遣隊的武裝偵搜部隊，近期應該與台灣海軍陸戰隊特勤隊、兩棲偵搜營有密切協訓的歷史。（U.S.Navy）

至於台灣有哪些特種部隊，接受過「地下作戰與游擊隊組織訓練」等科目？合理推測，應該以陸軍特種部隊為主，包括涼山特勤隊、陸軍航空特戰指揮部等，都應該開始受此訓練。訓練內容根據推估，應該包括一旦台灣遭受解放軍全境佔領，地下組織的組建，例如平民加入游擊戰，要受何種訓練？何處撥補武器彈藥？如何組織？這與台灣國防部日前釋出後勤動員體系，要納入台灣宮廟系統等規劃有關。

台軍接受地下行動的組織訓練，以因應未來解放軍佔領台灣全境之後，台灣遊擊武力將要如何與美軍裏應外合的整套戰術？這是歷史首見的訓練，也可見台海局勢相當緊張。（陳宗逸／多維新聞）

台灣宮廟的密度遠高於便利商店，每個縣市都有上萬廟宇廣場，故是地下動員的良好場所。但是依據台灣國安局的查察資料顯示，台灣宮廟與黑道、地下金流等洗錢管道關係相當密切，其中都有北京當局國安部門的指導，台灣軍方要如何在宮廟系統中，下載地下動員資訊、又不為北京方面探知整體規劃，將是精彩可期的情報作戰。

至於美國海軍海豹部隊、海軍陸戰隊遠特遣隊武力偵搜（Force Recon）如何與台軍協訓？應該包括精進台軍陸軍兩棲偵搜營（海龍蛙兵）、陸戰隊特勤隊、兩棲偵搜營等部隊的訓練，應該都已經納入這羣美軍特種部隊的協訓科目，相關美軍人員逗留台灣軍中的消息，一直在役男之間傳聞許久，如軍已經獲得證實。