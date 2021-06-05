台灣疫情｜動力火車籲勿上山避疫　原住民一人中招恐全村淪陷

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-05 13:20

台灣樂隊動力火車近來因為疫情取消、延宕許多工作，兩人意外在忙碌的宣傳期多出時間好好待在家，邁入第3週的居家防疫期間，他們一刻也不停歇。尤秋興透露除了彈樂器、聽音樂外，還要好好「滿足」兩隻愛犬：「狗狗很黏著我，牠們喜歡被摸、抓癢，我都給足最好的服務。」另外他也把近期想看的劇都「追好追滿」，一口氣嗑了近10部劇集、電影，相當過癮。

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顏志琳因為女兒在家遠距教學，天天都向他點唱新歌，所以他最近花了更多時間勤練新的翻唱歌曲。對高爾夫球情有獨鍾的他，還在家中練習推桿，保持打球球感，過過想打小白球的乾癮。

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顏志琳自曝這幾週和老婆一起在家照顧小孩，對女兒的耐心提升許多，卻被老婆評是「豬隊友」，不過他對自己表現頗有自信：「我都有幫忙盯孩子視訊上課狀況，也會跟孩子玩一些遊戲。」

來自屏東的尤秋興，日前在社群平台上分享，呼籲大家暫時不要進入當地部落山區，他說道：「村莊不大，人與人之間的關係都很緊密，且多半都是兒童與年老長輩，只要有一人染疫，村莊很難避免不淪陷，非常危險。」顏志琳也懇請大家避免進部落：「部落都是老弱婦孺，希望大家在疫情期間不要到處移動，原住民部落真的需要大家一起共同保護。」

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