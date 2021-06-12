台灣疫情｜大S凌晨發文怒指「蔡！屠殺我們」　原來和疫苗有關？

台灣新聞
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大S徐熙媛跟老公汪小菲鬧離婚後一直保持沉默，今日（12日）凌晨時分卻突然在Instagram限時動態稱她的微博、IG不能用，還相當激動的表示「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」。

據台媒《聯合報》報道，大S語出驚人後透過經紀人回應稱， IG上的文字想表達的是：「現在全台灣2300萬的人民什麼時候才能打到疫苗？！我們不是白老鼠！我們的命也是命！」

至於她和汪小菲的現況，她表示「關於婚姻的部份不再做任何回應，家裏的小事不需要浪費公共資源，現在疫情當下最重要的是如何能讓人人都有疫苗打」。

大S在6月5日傳出婚變，據稱起因是因為老公汪小菲發文批評台灣對於疫苗方面的政策，並罵台灣人是「漢奸」，但事後他刪掉這個詞；雖然製作人柴智屏證實大S確實準備要離婚，但是汪小菲的母親徐蘭、大S經紀人、大S母親都說只是吵了一架而已。

及至6月12日凌晨，大S先是連發兩則IG限時動態，第一則稱「我的微博被封鎖了，IG也被停更了！我只想說：我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們。」這則限時動態現在已被刪除。第二則限時動態稱「這算是集體屠殺吧！」在清晨約6時左右，她又發出一則限時動態稱，「那個…微博跟IG都沒問題…本人手殘不會用…但狠話是保留的奧！」

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