中共百年｜前國民黨副秘張雅屏：武統與台獨是兩岸共同敵人

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-07-02 20:30

7月1日中國共產黨適逢建黨百年，前國民黨副秘書長張雅屏7月1日於Facebook發文，題名「中國共產黨百年黨慶，發賀詞問題看兩岸和平與未來」，他並批評現在的國民黨已經沒有中道路線，認為抗中是主流，所以想搶抗中選票。他更説，武統是兩岸的共同敵人。

國民黨前副秘書長張雅屏7月1日撰文，指出國民黨已經失去中道，把抗中當選舉訴求。他認為，武統和台獨是兩岸共同敵人。 （吳逸驊／多維新聞）

張雅屏説，關心兩岸問題的人，都知道兩岸和平是共同的最高原則。然而「台獨」無法和平，若統一則可能改變生活方式，因此絕大多數台灣人希望的是保持現狀，而現狀在台灣法制面的《中華民國憲法》是「統一憲法」，實際面是兩岸分治，若兩岸都有不動武解決問題的共識下，確實有可能保持和平共榮到下一個階段。

他認為，在台灣有選舉需求者，就不可能朝向被統一的方向走，因此剩下的就是訴諸民粹的台獨以及維持現狀的「華獨」。他一直相信，「統獨完全是民粹議題」，「因為現狀就是統一但分治，沒有獨的問題」，完全是要戰或要和而已，但對岸談「統」，而台灣談的「統」也越來越與對岸對焦，因此在台灣談「統」成為「中共同路人」，成為「紅統」。

張雅屏指出，兩岸和平，才是目標。若武統，代表統也要戰，有什麼好談？打就是了，子彈打過來不會分誰是統派、誰是獨派。因此武統與台獨一樣，絕對是兩岸和平共同的敵人。

張雅屏批評，當前的國民黨已經沒有中道路線，明顯判斷抗中路線是主流，所以想搶抗中選票。這樣的對抗路線，等於放棄了原本好不容易才將兩岸帶往和平的和談路線。和平才是兩岸真正的出路，自前國民黨主席連戰的破冰之行，經2008年到2016年之間的兩岸和平互動簽署的各項協議，這些都是鐵證。

他指出，新冠肺炎（COVID-19）在疫苗現世後，進入「後疫情時代」。而兩岸關係中最重要的基礎，是兩岸人民的情感是否存在，到底台灣民眾對兩岸情感的狀況是否已經惡化，甚至過了可以回頭的拐點？還是有什麼思維可以突破目前這種民粹的反中思維？這是他目前想找的答案與方向。

張雅屏強調，一些人確實不關心，一些人認為不可能打，一些人認為維持現在就好。不關心的人是因為什麼？無力感？認為不可能打是為什麼？無知還是盲目？希望維持現狀的人又相信什麼？現狀必須要兩岸共同維持，而維持的基礎正是「兩岸一中」或是國際社會上的「一中原則」。前國民黨主席洪秀柱推動「護憲保台」，其實有很強的和平主義的思維作為基底。希望上一代對兩岸和平的期盼，能在藍軍中新一代的政治人物心中埋下種苗。

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