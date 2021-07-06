民進黨前高層邱義仁：台獨不是台灣決定　美國也根本不贊成

撰文： 祁賓鴻 最後更新日期： 2021-07-06 13:05

7月4日，久未露面的台日關係協會會長邱義仁，接受台灣前總統陳水扁的廣播節目專訪。邱義仁曾在陳水扁政府時期出任台行政院、總統府和國安會秘書長、行政院副院長等職，也因為擔任過府院黨四大秘書長而有「永遠的秘書長」之稱。

2021年7月4日，邱義仁接受台灣前總統陳水扁的廣播節目專訪，談及台獨與319槍擊案。（Youtube@微微笑廣播）

陳水扁問到，邱義仁曾反對修改台獨黨綱，但去（2020）年為何在美國喬治敦大學一場在線研討會上説，台灣任何務實的政治人物，除非瘋了，不然不會推動台獨，「哪怕如陳水扁，最後也會踩煞車」。

邱義仁解釋，宣佈台灣獨立「此時不適當」；民進黨的主張，是目標、理想，希望有一天能實現，但眼下仍要保留，若要積極修改，茲事體大；陳水扁隨後也附和説「這是我們的神主牌」。

邱義仁則進一步指出，台灣要宣佈獨立一事，不是台灣人民自己可以決定，雖説聽來殘酷，但這是現實，要考慮國際形勢，要考慮中國可能的作為。

邱義仁表示，將「台獨」當目標來推動是好事，但在現實上，若現在要做，不但引起大家緊張，台灣內部自己還不合，且不要説中國可能因此攻打台灣，美國也會表示反對。邱義仁補充，以其目前瞭解，美國根本不贊成台獨；故台灣做為一個要推動法律上獨立的國家，已經不是單純台灣人民自己可以決定的事。

2016年7月1日，香港七一遊行，有人披上寫有「台灣獨立」標語遊行。（多維新聞）

陳水扁則認為，自己執政時講出台灣中國、一邊一國後，又繼續走台灣的國家路，有時國際環境只有進二步、退一步，但總體還是進了一步，不能一直退縮，畢竟台灣的未來、台灣的前途是台灣的住民做決定，台灣要繼續走台灣國家路，多久會成功，沒人知道，但不能放棄。

邱義仁指出，民進黨保留台獨目標，有其價值，但現實上仍要考慮國際形勢、美國的反應、國內的政治，以及現實與理想之間的調和。邱義仁表示，自己講這些話，主要是提醒；陳水扁則回答道，「對啦，不然有些人會誤會」。