安倍晉三盼訪台祭拜　李登輝之女：兩人情同父子　一定會促成

台灣前總統李登輝辭世將滿周年，日本前首相安倍晉三在日本受訪透露想訪台祭拜，再次攪動中日台三方敏感神經。李登輝基金會董事長、李登輝之女李安妮當地時間7月29日表示，不管於公或於私，「這是好事，大家一定會去促成」；她也提到，要去五指山（公墓），不一定要在7月30日（李登輝祭日）這天。



李登輝2020年7月30日辭世。（台灣總統府網頁）

李登輝2020年7月30日辭世，李登輝家屬30日將上五指山祭拜，據了解，蔡英文也規劃到場；另外，安倍晉三日前接受日媒《產經新聞》專訪表示，世上沒有像李登輝那樣為日本着想的領導人，只要情況允許，想赴台灣祭拜。

李安妮20日在台灣本土社團舉辦的「呼籲政府推動設立國家級李登輝紀念圖書館」記者會上受訪指出，不管站在李登輝基金會立場或站在家屬立場，「我們都會全力協助把這件事完成」。

李安妮表示，安倍是一位在日本政治上有影響力的前首相，再加上安倍過往與李登輝的私誼，「不管如何，我們非常希望這件事可以順利達成」，當然，目前疫情等問題會一一去克服，台灣外交部28日也對此事表達看法，「這是一個好事，大家一定會去促成」。

至於安倍何時能訪台，李安妮稱，還在努力當中，「我想，要去五指山，也不一定一定要在7月30日這一天，任何的時間都可以的，我們可以理解」。

對於安倍訪台弔唁一事，李安妮說，「我們就靜觀其變好了」；李安妮透露，30日上山祭拜父親時，她會跟李登輝報告此事，而安倍與李登輝可說是情同父子，也許他們在夢中也會互相交流，「透過上帝的安排，也許他們彼此也有一個溝通的管道」，畢竟兩人的互動，是從上個世代就開始累積的。