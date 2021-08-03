東京奧運｜小S挺台灣「國手」遭出征　藍委聲援反問「哪裏不對」

台灣藝人小S在其社群平台Instagram，發送大量中華台北選手出賽2020年東京奧運的訊息，但卻使用「國手」字眼，並盛讚對戰中國選手的中華台北選手，引發中國大陸的「小粉紅」出征，而數個中國大陸品牌也趕緊與小S進行切割，在兩岸引發爭議。



國民黨籍立法委員林為洲在其臉書粉專聲援小Ｓ。（截圖自立法委員林為洲臉書）

國民黨籍立委林為洲在其臉書（Facebook）質疑「自稱台灣選手為國手，哪裏不對？不然勒，省隊嗎？兩岸只會越走越開，越離越遠。」

國民黨籍台北市議員羅智強亦在Facebook替小S抱不平，表示小S是台灣人，幫台灣的選手加油有什麼問題，質疑難道大陸民眾不幫大陸的選手加油嗎？羅智強舉例到，雖然感謝中國大陸的國家隊，讓林昀儒、鄭怡靜共同訓練，但是當林昀儒對上樊振東時，理所當然希望林昀儒拿下最後的勝利。

他也指出愛台灣不代表愛台獨，如果擴大台獨的範圍，搞到台灣人人都台獨，並不會比較好。羅智強也呼籲，台灣的選手代表中華民國的「國」手，小S稱呼其為國手並不代表台獨，稱如果中國的朋友連中華民國也不能包容，那兩岸還剩下多少公約數？

國民黨籍台北市議員羅智強在其臉書發文聲援小S。（羅智強＠Facebook）

網紅比特王也在臉書表示，小S不過是幫台灣選手加油就被出征，除她本人外連女兒都受到波及，對此他怒嗆「大陸會讓台灣人討厭真的不是沒有原因，中華民國的治權就在台灣，不管你們承不承認，事實上我們的總統大選你們就是不能來投票，你們也徵收不到台灣人的稅金，國手就是國手，怎樣！」