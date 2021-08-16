台前國防部長馮世寬自曝：任內授權可對解放軍發動「第一擊」

這段時間以來，解放軍加大對台灣空域的軍事壓力，根據隸屬台灣國防部的「軍聞社」14日披露，台灣退輔會主委馮世寬曾在台灣國防部長任內明確指示，若狀況危急時，完全授權空軍司令發動「第一擊」。



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馮世寬在2016年5月20日至2018年2月25日擔任台灣國防部長，是蔡英文政府上台後首位任命的國防部長，此後馮世寬便轉任台灣退輔會主委至今。軍聞社8月14日報道，馮世寬日前在退輔會發行的「榮光雙周刊－大鵬隨筆」中撰文追憶2020年殉職的前台軍參謀總長沈一鳴。

馮世寬在文中指出，他甫擔任台灣國防部長時，中共機艦對台灣本島的侵擾日漸頻繁，某次在沈一鳴（當時沈為台灣空軍司令）陪同下，前往空軍作戰指揮部了解中共機艦動態。而他當下即指示，「如若狀況危急時，完全授權空軍司令發動第一擊，絕不可讓我們的飛行員被擊落」，並將此指示轉達給台灣空軍各聯隊幹部。

馮世寬表示，之後在視導台灣空軍聯隊時，他曾詢問聯隊幹部，沈一鳴是否轉達其指示之事項，而得到的答覆令馮非常滿意，沈一鳴做到完整傳遞馮所想表達的話語，也讓每位台軍飛行員清楚了解這項指示背後的意義。

另據台媒「中央社」報道，台灣國防安全研究院學者蘇紫雲解讀，馮世寬所指的「第一擊」，並非涉及戰爭與和平層面的第一擊（first strike），而是戰術層級，涉及接戰規則及自衛權行使的先制射擊（first shoot）。蘇舉例，2019年7月中、俄軍機出現在韓國獨島領空，韓國空軍F-15、F-16戰機便實行警告射擊將之驅離。