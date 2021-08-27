洪秀柱：只憑朱立倫恐怕沒膽子「換柱」　兩岸應共同謀求統一

國民黨主席選舉之戰近期開打，「回鍋」參選的前主席朱立倫深受「換柱」歷史纏身，前國民黨主席洪秀柱8月26日接受台灣資深媒體人黃暐瀚廣播專訪 ，身為「換柱」當事人，洪秀柱當場說「朱立倫沒那膽子也沒辦法把我換掉」。



被問到民進黨政府最後接受寫有簡體字的輝瑞（復必泰，BNT）疫苗，洪秀柱說，這就是政治防疫，真有超前部署、很認真處理的話根本全台灣早就都可以打疫苗，那是商業行為，就是大陸上海復星拿到大中華地區代理權，非要用意識形態排斥，有本事就買別的。到底超前部署在哪，還是替高端疫苗護航？台灣要的就是國際認證的品牌，不管是什麼，只要是國際認證，讓人民有選擇權利。

前國民黨主席洪秀柱8月26日接受台灣資深媒體人黃暐瀚廣播專訪 。（《POP撞新聞》製作單位提供）

談到兩岸民間針鋒相對，洪秀柱說，她最近造訪大陸，有台灣網民在她那邊留言說「去了就不要回台灣」，她回台灣後說「回家真好，金窩銀窩不如家裏的狗窩」，這是一般人的俗語，都會有人說「你說台灣是狗窩就不要回來」，她看了覺得很好笑，台灣有不理性的網民，大陸難道沒有嗎？

她自述，她在大陸講和平統一，也有人罵她和平統一是和平的障礙，以拖待變，兩岸不理性的網民多是很嚴重的問題。她到福建去，知道有台商在大陸被罵「在大陸賺錢，回台灣反陸」。

被問到對國民黨主席選舉四組候選人（現任主席江啟臣、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、朱立倫）的評比看法，洪秀柱支持誰？她說，這四位都是國民黨的人才，而且是長期培養而不是突然冒出，只是各領域不同，她希望他們做君子之爭，每個都有擅長的也都有罩門。

洪秀柱認為，論四人經歷、各方面表現，朱立倫算最優勢的（行政經驗、從政資歷），就像當初她去拜託吳敦義選2016年總統的時候，說他是國民黨從20幾歲開始培養、一步步青雲直上，各種黨政資歷都有就差總統，不出來嗎？吳敦義微笑不語，顧左右而言他。

她直言，對這幾個男人，她不好意思講粗話，就是不肯負責任。她跳出來又看她不順眼。 「換柱」過程不是朱立倫一個人的事情，而是一群人。她當朱立倫的面講，「不必提了，講句不好聽的話，就憑你一個人，也沒那個膽子、那個辦法把我換掉」，後面一大堆人包括馬英九在內，還有很多立委，她就不講幕後帶動的人。

國民黨現任主席江啟臣。（中央社）

洪秀柱說，「不要拿『換柱』攻擊張三、攻擊李四，因為你們通通都有份」，在臨時全代會那天，她在台上講話，台下坐了一排黨國大老，問要不要「換柱」，全部舉手。這些黨國大老如果認為「換柱」是傷害的話，總有一個人站起來講不一樣的話，所有黨國大老噤聲不語通通舉手。

她自嘲她該檢討一下，可能問題也在她身上，很多人可能等着「黃袍加身」，她貿然跳出來又自以為很聰明講了「一中同表」。為了這事情，馬英九還找她到他的官邸吃了兩次的麵，說不可以跨越他所立下的紅線。

洪秀柱反問，「一中各表，維持現狀」能夠多久？她希望往深水區跨一步，「一中同表」不是投降，是兩岸要有共同認識，兩邊憲法是不是都是未來要統一，都是一中原則，而且謀求統一？為什麼在台灣的這些政治人物，尤其國民黨的，從來不願意把統一兩字放在嘴上？

洪秀柱指，越怕選不上，越沒有自己政黨品牌、立場，損失的選票一定會回來嗎？所以才有「大綠小綠」，要往深水區跨進一步，不能夠像馬英九時代「只經不政，只易不難」，大陸跟台灣做生意，台灣我拿好處紅利可以，但大陸不要談政治。也就是台灣始終只要大陸的紅利，不跟大陸解決政治爭議，解決不了兩岸政治爭議，就是不要統一，維持現狀。

洪秀柱直言，「維持現狀講實在的就是兩個中國，一邊一國」，以前人家希望破冰之後保持模糊的態度，「我尊重你，我也接受你，你講你的，我講我的」，但這能維持多久？尤其當人家進步到這種地步，還用冷言冷語對付人家。她認為兩岸起碼要有共同目標，要有共同未來，大家和平交流、互相了解。她這次到大陸，也對大陸說要將心比心、換位思考，想想台灣人心裏在怕什麼，是怕統一，有的人不是不願意統一，而是怕「被統一」，大陸就要了解為什麼台灣人怕「被統一」。

她指出，大陸在苦難的時候，如四川汶川大地震，台灣捐款給大陸，大陸人民相當感動，到底兩岸是同胞，可是這次新冠疫情發生，民進黨政府用什麼態度對人家？ 「小明不能回台灣，你自己選擇什麼國籍自己負責，寧可送給別人口罩，大陸缺東西哪怕只是捐10個口罩，人家也是感受到，台灣卻冷言冷語，當然會激起人家憤怒。」

談回到國民黨主席選舉，洪秀柱認為張亞中跟她最接近，江啟臣在黨那麼困難的時候承接也很不容易。這個黨主席攸關2022、2024能否扭轉乾坤、創造勝選機會，現在最重要是能否喚起民眾對國民黨信心與喜好；適任的主席人選要綜合考量，要有理想與理念，但政見要能具體實現，不可以迴避問題，也要重視資歷、歷練與能力。四人當中除了卓伯源還沒打電話給她外，其他每個人都有爭取她支持，但她還沒有決定支持人選。

對於各陣營私下互打，洪秀柱表示，大家都是黨內同志，不要一次選舉選成仇人，跟「馬王」（指馬英九和前立法院長王金平）當年一樣，幕僚們不要像「馬王之爭」時罵來罵去。她說，被換柱後，若她聽張亞中建議提告不就完蛋了嗎？黨內要顧大局。