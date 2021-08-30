大陸疑經貿報復　立陶宛議員：俄羅斯玩過類似招數　不懼以商逼政

台媒《中央社》於8月27日報道，立陶宛將在台灣設立經貿辦事處，卻面臨北京的政治、經濟施壓。立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）說，北京企圖激化立陶宛國內政治對立，並呼籲民主政體應相互協助，致力打造更具韌性的供應鏈，以維護共同利益。

《中央社》報道，台灣將試圖在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立「駐立陶宛台灣代表處」，是在歐盟及中國邦交國境內第一個以「台灣」為名的代表處，此舉引發北京不滿，並於8月10日宣佈召回駐立陶宛大使。



立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯表示，立陶宛不懼怕北京以商逼政，並表示民主國家應當抱團取暖。（Visegrad insight）

《中央社》列舉了中國對立陶宛的「威脅」，指出立陶宛對中國的進出口貿易，近日面臨入中許可與認證程序被喊暫停，輸華貨品「不合格率」突增加，中國往立陶宛鐵路貨運也傳中斷，並傳出海運費用遭針對性漲價。莫斯科過往也曾動用類似手段應對立陶宛「親歐遠俄」。

波蘭智庫Res Publica Foundation設立的網路平台Visegrad Insight，今天刊登對馬爾德基斯（Matas Maldeikis）的專訪。馬爾德基斯說，中國施壓顯然是因為擔憂其他國家跟進立陶宛，積極追求與台灣發展互利合作關係。此外，立陶宛是歐盟及北大西洋公約組織成員國，這讓中國更感到難受。

對於北京「以商逼政」的手段，馬爾德基斯說，俄羅斯玩過類似招數，例如突然宣稱立陶宛出口當地的乳製品含有害細菌，立陶宛對此見怪不怪且已有免疫力，也表示中國期待透過對個別企業施壓讓相關話題發酵，以激發立陶宛各界質疑為何自由民主會比市場利益重要，並進而激化立陶宛國內政治對立。

他強調，北京的作法對與立陶宛創建雙邊互信及永續關係沒有幫助，但立陶宛若讓步，北京只會食髓知味、得寸進尺。他說：「民主政體應相互協助，致力打造更具韌性的合作關係及供應鏈，以維護共同利益」。