民進黨立委稱簡體字「殘體字」：代表台灣跟中國「不同文不同種」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前在記者會上表示，「用簡體字、聽大陸歌成為台灣青年的一種時尚」，台灣有輿論擔憂，這恐成為對岸「統戰」的一種方式。對此，民進黨立委蔡易餘9月16日受訪時表示，「中國『殘體字』飯沒有食、面沒有麥，破壞文字意」，我看一次笑一次」，台灣跟中國各有自己的文字，「所以台灣跟中國，就是不同文不同種的兩個國家」。



蔡易餘說，台灣人用簡體字或聽大陸歌，這充分證明了「台灣是一個自由民主的國度」，台灣人去接受不同國家的文化，或學習不同國家的語言文字，都是因為台灣的自由民主。反而中國最近才把自己的歌手，例如趙薇，把她逼走，「這個是中國自己在殘害自己的文化，結果他們現在還說他們的文化會比台灣文化優秀」。

蔡易餘接着表示，事實上台灣年輕人是把「簡體字」戲稱為「殘體字」，事實上台灣用的「正體字」，才是真正的文字的演變，也是最優雅的文字，「所有的大書法家都是用正體字」。學會「正體字」基本上就看得懂「殘體字」，反而中國學了「殘體字」後，不見得看得懂「正體字」，所以文化誰優誰劣就看得很清楚。

蔡易餘也說，他每次看到中國用的簡體字，「吃飯的飯沒有食、吃麪的面沒有麥」 ，他看一次就笑一次，中國自己破壞文字的意涵，使用「殘體字」，是他覺得很莫名其妙的選擇。蔡易餘也強調，台灣用自己的文字，中國則用殘體字，「所以台灣跟中國，就是不同文不同種的兩個國家」。

民進黨立委劉世芳認為，不管哪種語言，能看懂是最重要，文化沒有優劣之差。（多維新聞）

民進黨立委劉世芳補充稱，台灣是一個文化多元跟多語的國家，台灣年輕人喜歡世界各國流行歌曲，不管是正體字、簡體字、英文、韓文或日文，所有歌曲台灣年輕人都有在接收。不管哪種語言，「我們能看懂是最重要，還有我們也知道文化沒有優劣之差，只有能使用的方向」。

劉世芳要正告很多搞不清楚方向的人，「一直認為這是什麼樣的統戰」，當然對岸歌曲裏面可能會有些統戰的文字跟精神，但是台灣年輕人，長久以來已經接受自由民主教育，「相信他們能夠分辨出來，什麼是統戰，什麼不是統戰」。