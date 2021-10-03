42名高鐵員工偷打疫苗　柯文哲：美國打疫苗送啤酒台灣移送法辦

台灣日前爆發42位台灣高鐵公司的員工，透過鑽漏洞的方式，前往高雄市立聯合醫院（高雄聯醫）施打第二劑莫德納（Moderna）疫苗，引發台灣社會譁然。台灣中央流行疫情指揮中心對此表示，將要求醫療院所加強管理，必要時可依《醫療法》開罰。

但台北市柯文哲對此則批評，美國為了鼓勵民眾施打疫苗，祭出了抽大聯盟球票、送啤酒等獎品，但是台灣打疫苗卻要被移送法辦，台北副市長黃珊珊則指出，問題重點還是「台灣疫苗不夠」。



據台媒《聯合報》報道，台灣雙鐵（高鐵和台鐵）人員近日紛紛南下「闖關」施打疫苗，42名高鐵人員成功施打到莫德納第二劑，高雄市立聯合醫院證實替它們接踵。對於台灣類似此種「特權疫苗」事件屢出不窮的情況，台北市長柯文哲10月2日指出，美國為了鼓勵民眾施打疫苗，祭出了抽大聯盟球票、送啤酒等獎品，但是台灣打疫苗卻要被移送法辦。

台北市副市長黃珊珊也說道，疫苗其實只要是打在人民身上都沒問題，但是問題重點還是在台灣疫苗不夠，才會屢屢爆出偷打情形，她表示對於不守規定的醫療院所都有所處置，但是讓百姓有疫苗得打仍是最重要的。

疫苗荒在台灣仍屬高度社會焦慮，台灣高鐵公司日前爆出有員工鑽漏洞，前往高雄市立聯合醫院插隊施打第二劑莫德納疫苗。（中央社）

新北市長侯友宜在10月2日表示，因為疫苗數量不夠，加上進口速度也不夠快，雖然現在疫苗品質大部分都不錯，但是仍然需要有足夠數量的疫苗，大家才有辦法按照規定、按部就班的施打，侯友宜呼籲台灣政府趕快補足疫苗缺口，地方才有得把關依據。

國民黨主席朱立倫則表示，各國都在找誰還沒打疫苗，唯獨台灣在找誰偷打疫苗，表示此種狀況非常諷刺。他表示問題根本在於疫苗數量不足，因此台灣政府應當要想辦法讓民眾有足夠疫苗可打，並且儘快找出沒打疫苗的人讓他們施打。

對於爆發事件的高雄市，國民黨籍高雄市議員李雅靜怒指高雄市衛生局螺絲鬆了，台灣高鐵以及高雄聯醫都應該深刻檢討。她說，高鐵公司的人員破壞遊戲規則，甚至「好康逗相報」（閩南語：私下泄露好消息之意），把方法教其他人的行為相當不應該，高雄聯醫審核發現欲接種者並非符合資格的民眾，雖然第一時間拒絕，但被吵了三個小時後，還是妥協接種疫苗，這對其他市民相當不公平。事件爆發的癥結點就在於疫苗不足，國外是政府拜託人民打疫苗，台灣卻反過來是人民拜託政府讓大家有疫苗可打。