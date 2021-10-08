高端疫苗│帕勞正式認可　台外交部：施打後可不受限赴當地觀光

台灣副總統賴清德日前被指因為接種台灣自制的「高端疫苗」，不符合邦交國帕勞的疫苗入境規定，因此無緣應帕勞總統惠恕仁（Surangel Whipps）之邀參加帕勞10月1日的國慶典禮。但台灣外交部周四（8日）表示，高端疫苗已獲帕勞政府認可，施打後可不受限制赴當地觀光旅遊。



台灣駐帕勞大使館於周四（7日）表示，惠恕仁當日出席使館舉辦「雙十」活動時，稱「台帛安全旅行圈」在疫情期間為帕勞經濟帶來重要活水，並表示感謝，同時當場宣佈已頒佈新的衛生管理法性，正式將高端疫苗與受世界衛生組織（WHO）及美國食品藥物管理局（FDA）認證的疫苗並列，成為帕勞政府承認的疫苗，並將法令影本交予台灣駐帕勞大使周明凎。

依據帕勞原有的衛生法令規定，只有施打過兩劑獲得WHO或美國FDA所承認的疫苗14天后，才准許入境帕勞。台灣外交部表示，經過雙方密集溝通協調，台灣的高端疫苗成功獲得帕勞政府的正式承認，稱這再次彰顯台帛雙方緊密友好、彼此互信的堅實關係，也是對於台灣醫藥生技成果的一大肯定。

台灣外交部續稱，未來台灣人只要完成施打兩劑，即可享如同完成施打BNT疫苗、AZ疫苗、莫德納（Moderna）疫苗等國際認證疫苗的待遇一樣，不受限制赴當地觀光旅遊，也稱此舉有助台灣、帕勞兩方疫情都獲得穩定控制。

台灣外交部還指出，高端疫苗獲得帕勞政府正式認證與WHO及美國FDA所認可的疫苗具同等級的效用，是台灣在爭取國產疫苗獲得廣泛國際認證的努力中的重要進展。據悉當前FDA及WHO所認證的疫苗，符合規範者有BNT、莫德納、嬌生（Johnson & Johnson）、AZ、科興、國藥以及印度Covishield等七款疫苗。