辛亥革命110周年｜習近平稱必實現統一　台官方：台民拒一國兩制

10月9日，中國舉行辛亥革命110周年紀念大會，中共總書記習近平出席並發表講話。習近平說，中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。

習近平強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。



中國舉行辛亥革命110周年紀念大會：（點擊瀏覽大圖）

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在習近平發表論述過後，台灣總統府當地時間10月9日也發布新聞訊息，內容指出，有關北京「辛亥革命110周年」大會相關議題，台總統府發言人張惇涵強調，「中華民國是主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部分」， 「而國家的未來，掌握在台灣人民的手中。」

張惇涵表示，110年前辛亥革命所奠定的，是民主共和，不是威權專制，而今天真正地在台灣實現。香港的現況不僅證明「中國背棄50年不變的承諾」，也印證「一國兩制」不可行。台灣的主流民意很清楚，就是拒絕「一國兩制」，捍衛我們民主自由的生活方式。

針對北京紀念辛亥革命110周年，台灣總統府方面發表措辭強硬的回應，堅稱「中華民國是主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部分」。圖為台灣總統府。（中央社）

張惇涵並稱，維持兩岸及區域關係的和平穩定，是區域內所有成員的共同責任。台灣人民期盼的是走向世界，與所有理念相近的國家一起努力，不但要維持和平及促進繁榮發展，也要將進步及良善的價值，推廣到全世界。

台灣大陸委員會10月9日也發布新聞稿強調，中國共產黨一貫藉由高舉孫中山先生、卻又否定辛亥革命成功與中華民國存在事實，來凸顯其法統繼承的正當性，這是片面扭曲歷史事實。辛亥革命紀念日，就是中華民國國慶，孫中山先生與無數革命先烈創建了亞洲第一個民主共和國，就是中華民國，中華民國在台灣屹立不搖。

台灣陸委會指出，當前兩岸關係最大症結在於，北京方面不願面對中華民國台灣且不放棄對台用武，一再提出「一國兩制」、 「一中原則」的「九二共識」等矮化台灣的前提，更以武力威脅台灣接受其主張與兩岸終局，但都已遭到台灣民眾明確拒絕。台灣陸委會強調，台灣的未來與發展，只有2,300萬台灣人民有權決定。