傳美F-16V戰機或提前交付台灣　台學者：可緩解南方空域壓力

美國有線電視新聞網（CNN）10月15日引述知情人士報道稱，拜登（Joe Biden）政府已經與台灣官員討論提前交付F-16V戰機的可能性，原預計首批兩架於2023年交機，有可能提前到2022年。該報道指出，美方全數交機可能需要10年，鑑於解放軍戰機近日頻繁進出台灣防空識別區，台灣盼美國能提前交機。



台灣國防部麾下智庫國防安全研究院學者舒孝煌，以及淡江大學副教授黃介正10月16日接受台媒中央社訪問時認為，美方如果提早交機，協助台灣加速成軍，強化空防能力，當然對台灣有益。

據CNN報道，美國首批售台的2架F-16V戰鬥機，有望提前至2022年交付台灣。（洛德希克馬丁官網）

舒孝煌指出，F-16V（Block70）使用GE渦輪扇發動機，台企長榮航太科技與GE發動機集團已有合作關係，美方提早交機，後續相關維修應不是問題，並指出部署台東志航空軍基地的F-5戰機較老舊，若美方提早交機，可以減輕其他聯隊負擔。此外，西南空域及東南空域面臨的解放軍威脅最大，全新F-16V若部署台東，可及早因應南部空域壓力。

至於美國提早交機的可能性，舒孝煌表示，美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）目前F-16V的訂單不多，流水線確實有可能提早交貨。台灣同時可持續與美方洽談購買F-16系列的相應武器系統，包括長程對海及對陸打擊、反輻射武器。

台灣空軍日前制定「鳳翔專案」，向美國採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地，耗資約新台幣1,100億元（摺合約人民幣253.17億元），該專案亦包含由美國洛克希德馬丁公司與台企漢翔公司合作，將台軍現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20）。