兩岸軍事狂想．三 ｜台作家籲全民「認養」飛行員　倡台灣瑞士化

1月15日，「福和會」（Formosa Republican Association）在台北舉辦「青年國家安全論壇」，台灣民團協會、台灣制憲基金會、台南市射擊協會等組織亦參與協辦。會中探討兩岸緊張氛圍下，台灣軍事改革的可行方向。

下午第三場次主題為「與將軍有約—如何保衛台灣作戰」，邀請到已退役的台空軍中將張延廷、政戰少將余宗基、陸軍少將劉慶元、海軍上校楊于勝、作家范疇出席，與台下聽眾問答互動。



徵召資深飛行員

會中討論1月11日台空軍F-16V戰機的墮海意外，張延廷表示，此事暴露台空軍兩大危機，一是員額不如過往充足，二是資淺飛行員也必須從事高難度訓練，兩者互有連動。

張延廷說明，台空軍已新購66架F-16V，當中有56架單座機、10架雙座機，共需76位飛行員，依規定要準備1.5倍員額，故實際需再增加107位飛行員。然而台灣如今少子化、全民普遍近視，「人從哪裏招募，是一個問題」，且飛行員訓練質量也是一大隱憂，此次殉職飛行陳奕下部隊只有22個月，F-16V飛行時數僅60餘小時，平均1個月才飛行3小時。

張延廷提議，台軍應仿照美國國民兵制度，徵召退役且符合飛行標準的資深飛行員，成立後備飛行大隊，解決員額不足的問題。「我有認識非常優秀的退役飛行員，現在離開軍隊後都在灌香腸臘肉，非常可惜」，張延廷認為，台軍應該制度化徵召退役的資深飛行員、每月支薪，讓其飛行模擬機，緩解台空軍壓力。

台灣漢翔公司改裝中的F-16戰機。（多維新聞）

范疇從而提問，「該支付多少薪酬才能說動退役飛行員？」張延廷回答：「每月5萬新台幣（約1.4萬港元）即可！」范疇當場表示可「出資認養一位」，並鼓勵台下聽眾每月「認養」飛行員，引來一陣鼓掌。

倡全台「瑞士化」

此外范疇極力推廣「全台增設上百靶場」的提議，認為「民防」是台灣亟需補強的環節，且在抗擊解放軍上更為關鍵。

范疇表示，台灣既然是兵家必爭之地，便不能有「投降」思維，不要太擔心如何做會激怒北京，「和平不是示弱便能爭取」。范疇進一步說明，「民防」的目的便是和平，只有讓解放軍意識到，即便擊敗正規軍後登陸，台灣民眾也有作戰意志與能力，才能避免戰事發生。而所謂作戰意志與能力，便是讓大量成年平民學會開槍，並在島內廣囤槍械，瑞士便是如此。

范疇表示，瑞士的地理條件其實容易佔領，但人民「戶戶會用槍」，且全國廣設靶場、更有槍枝安全管理辦法，對外界傳遞了明確訊號「即便佔領也不投降」，故能長久維持中立地位，是台灣應該仿效的對象。

而在靶場議題外，台灣瑞士化的概念也獲余宗基呼應，認為是台灣未來可行方向。台下也有觀眾提議，「刺槍術」是否也該納入全民考核標準，養成民間尚武風氣，同樣獲得講者響應。政黨時代力量的國際中心主任劉仕傑亦至現場，指出台海如今風險極高，台灣青年卻普遍沒有作戰意識、也不尊重軍人，令人匪夷所思，「未來政府應設法補助相關題材影視劇，提升台軍形象、軍人光榮感，讓青年嚮往並尊重軍隊」。