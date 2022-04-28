華視新聞頻出錯曾誤指新北遭共軍導彈擊中　NCC：或妨害公共秩序

台灣華視新聞近期頻頻出錯，包括出現「新北市遭共軍導彈擊中」、「巴士海峽發現石油」等錯誤資訊，以及誤稱行政院長蘇貞昌作總統等。國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥周四（28日），就他個人立場，依目前調查資料看，華視的行為可能構成妨害公共秩序。



陳耀祥表示，目前NCC還在調查，未做最後認定，但初步看起來，事件應屬內控機制出問題，人為疏失，接下來會移送節目廣告諮詢會議討論調查，最後再送NCC委員會決議；一旦電視節目內容有妨害公共秩序或善良風俗，可處新台幣20萬元以上200萬元以下（折合約5.3萬以上530萬以下港元）罰鍰，金額須考量情節輕重。

民進黨立委陳素月在質詢時指出，部分人士認為對華視裁罰也是全民買單，應該要撤照。對此陳耀祥表示，NCC還未有過把新聞台撤照，這與中天新聞台執照到期不予換照是兩回事；又指華視雖屬公廣集團，但是被定位為商業電視台，大部分金額是自負盈虧，只有少部分來自文化部的預算，若被裁罰，罰款也應是來自自負盈虧的部分，故不會是全民買單。

另外陳表示，對華視的懲處結果最快3至6個月出爐，並會盡量提早，同時指出必須先釐清華視是錯誤訊息還是假訊息，這目前正在調查，不會馬上下決定。至於涉違反國安法等部分，法務部已報請檢察官調查，案件進入刑法層次，非行政罰的問題。

華視在4月20日早上7點晨間新聞播出時，畫面快訊出現「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」等字幕，引發民眾恐慌。（影片截圖）

據早前報道，華視在4月20日早上7點晨間新聞播出時，畫面快訊出現「新北市遭共軍導彈擊中」等字幕，引發民眾恐慌，電視台火速下架訊息，但已有許多網民截圖並至華視官網留言批評。

華視聲明指出，7點晨間新聞播出時，因相關工作人員誤將新聞快訊內容，誤植為由新北消防局委託提供之防災演練訊息文字，該防災影片是4月19日新北消防局委託華視錄製。對此，華視發布錯誤更正啟示致歉外，目前已有三位高層表態卸任負責，但最終完整懲處結果，將會在通盤檢討調查後才決議並對外公布。