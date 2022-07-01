炒作「台灣問題國際化」大可不必

中美官方針對台灣海峽「國際海域」的立場之爭餘波盪漾，炒作的「內海」之說更進一步刺激敏感的兩岸關係，國民黨在既要「親美」又要「和陸」的夾縫間，終於掙扎出「台海非陸方內海，又批美方國際水域說法站不住腳」這看似「各打五十大板」的結論。

然而，待大陸國台辦6月29日再次言說，「中華人民共和國已於1949年10月1日取代中華民國成全中國唯一合法政府，享有對台灣主權」，國民黨立即以「中共當局掩耳盜鈴」予以駁斥，一改此前意圖居中的基調，也為七月中旬即將於廈門舉辦的海峽論壇接觸契機蒙上陰影。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

事實上，國民黨此回壓根上錯了戰場。綜觀北京官方發言與立場聲明，均未見「內海」二字，此波「內海化」爭端多是西方輿論與台灣官方造勢而起，北京聲明「對台灣海峽享有主權權利和管轄權」，阻斷美國軍事深入台海之餘，更有為抑制日益蓬勃的「台灣問題國際化」而來。國民黨此刻跟打「台海非陸方內海」，意圖以敢於逆耳北京博台灣內部名聲，行動上顯然操之過急，未見大局。

儘管國民黨主席朱立倫日前訪美，為求美方投名狀，掀起「九二共識」未定疑雲，雖一定程度損及國共關係，但在兩岸關係大方向的「反獨」以及拒絕「台灣問題國際化」上，國民黨基本固守與中共相同底線，此際強行出鏡駁國台辦求版面，老實說大可不必。

就民進黨近年同樣操之過急的「台灣問題國際化」行動而言，粗略可謂形象與法理兩層面區隔，民進黨內外宣傳高舉「民主同盟」、「理念相近」旗幟屢見不鮮，此間求的多是形象工程，但凡涉及兩岸航線與兩岸經貿等事務性交往的關係定義，現實逼迫無奈下，再怎麼反中的民進黨也得摸摸鼻子就範。諸如官員們歷來迴避兩岸航線的國際與國內屬性，堅持以兩岸航線就是兩岸航線打住底線，即是實例之一；此外，尚有過去台獨立場鮮明的時代力量不滿主管兩岸事務的台灣陸委會歸屬立法院內政委員會審查，企圖修法將陸委會改為外交國防委員會審查範疇，民進黨不予支持的態度也明白泄足了自己的底氣。

國民黨主席朱立倫6月6日赴美國布魯金斯研究所發表「台灣未來方向」為題的演說時，指外界誤植國民黨親中標籤，稱國民黨實是親美政黨。（Facebook@朱立倫）

就此，台美政府雖花式耍弄「台灣問題國際化」，搞得一副聲光效果十足，但從民進黨執政下的形象務虛與法理務實兩面性觀之，「台灣問題國際化」有其侷限，且民進黨亦作繭自縛於其中。儘管民進黨政府做盡了「不可為而為之」的事情，但動真格的將兩岸法理定位調整納入「台灣問題國際化」宣傳？民進黨實際深諳箇中不可為也不可為之的道理。

反觀國民黨國際部主任黃介正近日表態，憂心美國軍機未來在台灣海峽航行或飛行的時候，可能遭到中國大陸的強力反擊，「不希望美中打架時流彈波及台灣」。固然這樣的擔心十分具體，卻顯得單一且表面，國民黨一方面擔憂台灣遭受中美不必要的軍事風險波及，另一方面卻疏忽中美軍事衝突是結果的本質，遺忘台美政府聯手營造「台灣問題國際化」的行動步調必須適當踩下剎車才是治本之策。正值中美藉台海定位攻防「台灣問題國際化」，民進黨打着慣有的宣傳形象工程在側，國民黨為求片面政治聲量攪和其中，不思高揚親美之後如何務實和陸，與其跟着混打「台灣問題國際化」議題擴大戰場，不識大局之舉，大可不必。