停電版俄羅斯輪盤？台南再度無預警停電波及4178戶　民眾怨聲載道

今日（27日）上午近10時，台灣台南市北區、東區無預警停電，多達4178戶受波及。台電台南區營業處表示，正派員巡檢釐清事故原因。



停電發生於上午大約9時51分，範圍包括小東路、中華東路一段、中華東路二段、東平路·東光段、東光路二段、東門路、東門路二段、東門路三段、東豐路、林森路三段、長榮路四段與五段、富強路、開元路、裕農路等。台電獲報後隨即派員檢修，陸續有3131戶在停電20多分鐘後已復電。

台南再度無預警停電，台電表示可能是開關故障所致。（台電台南區營業處）

台電表示，到上午11時26分復電，至於停電原因，可能是開關故障。不過，網民對此理由並不買單，「今天是不是抽到台南了」、「又是哪隻小動物？」同時，鑑於近日天氣炎熱，民眾怨聲載道，慨嘆快要熱死，「等等電回來快把冷氣打開，現在不吹等等晚上沒的吹 」。

上周四（21日）晚，台南市中西區、南區才因線路跳脫造成5228戶無預警停電，故今次是不到1周時間當地又一次停電情況。同時，本月18日至25日，全台每日都有地區發生停電的狀況，涉及台北市、新北市、新竹市、高雄市等，其中25日新北市新莊區因電纜故障導致3982戶無預警停電。有網民對此熱議，指停電頻率太高，還笑言每天太陽下山後，全台都要玩一次「停電版俄羅斯輪盤」。