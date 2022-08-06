「民主倒退」成顯學　台灣中研院朱雲漢：民主體制脆弱且易被擺弄

全球民主政體是否有能力遏止逆流，扭轉甚至修復可能已經對民主發生的損害，不只是西方國家近年憂心自慮的時政問題，也為時下「民主倒退研究典範」（The backsliding paradigm）學界社群聚焦的重點。台灣中央研究院院士朱雲漢表示，歷史遠遠沒有終結，當代的世人應該清醒，民主做為以國家為單元的體制，當它不足以讓資本獲利的時候，民主發展即是脆弱，且容易被擺弄。

台灣中研院政治學研究所8月4日舉辦二十周年所慶研討會，中研院政治所特聘研究員朱雲漢、台灣大學政治系教授張佑宗以《回顧民主化研究前沿議題的演進：全球民主發展進入衰退期？》為題發表文章，歸整過去十餘年，民主與威權對抗的世局歷程，並對民主是否「韌性有餘」持以相對保留的態度。

中研院院士朱雲漢認為民主有其脆弱面，必要以史為鑑。

朱雲漢表示，從柏林圍牆倒塌開始，一直到2020年時任美國總統特朗普（Donald Trump）支持者衝入國會山莊，揭示歷史遠遠沒有終結的現實，「這一點如果福山（Fukuyama）在場也會同意」。朱雲漢認為，美國國會山之亂是一個具有劃時代意義的分水嶺事件，不僅令美國主流意見擔心國內政治衰敗問題，更史無前例地引發美國人對美國自身是否存在民主危機的憂心。

「過去70年，世人見世界承平，經濟自由化進程好像不會逆轉，但今天來看，逆轉是有可能的。」朱雲漢認為，篤信市場萬能的新自由主義把整個西方、包括髮展中國家社會，推向前所未有的貧富差距、積累社會矛盾，以致民粹滋長。「資本主義全球擴張與民主體制，過去相信兩者是相輔相成，但這些前提現在需要重新思考。」朱雲漢指出，民主作為以國家為單元的體制，十分脆弱且容易被擺弄，當代的人們對待民主的本質，應該要有更加清醒的認識。

張佑宗接續補充，先是引述2022年「自由之家」（Freedom House）出版年度報告，指從2005年開始，全球已連續17年出現民主進步國家少於民主倒退的國家，並且威權主義正在世界各地擴散開來。同時，瑞典「民主多樣性研究所」（Variety of Democracy Institute）也悲觀指出2021年全球民主發展程度，已退回到1989年的水平。

針對西方就「民主倒退」的憂心，張佑宗認為問題始終圍繞在民主倒退最後會否導致民主危機、甚至民主崩潰？還是民主具有調適反民主力量衝擊的能力，有其「民主韌性」可言的兩道分歧上。

張佑宗指出，不同於1980年代興起第三波民主化浪潮，推波「民主轉型研究典範」，目前全球正進入民主衰退期，造就「民主倒退研究典範」社群的崛起。綜合比較發展，相關討論主要圍繞四大領域，主要涵蓋「民主倒退歷程」、「政治（情感）極化導致民主危機」、「民主制度失去公民支持，產生民主去鞏固化問題」，以及「民粹領袖透過行政權接管，削弱該國民主制度」等。

2021年1月6日，美國華盛頓，特朗普支持者，包括Douglas Jensen（中，身穿「QAnon」（匿名者Q）T裇），於參議院會議廳外跟國會山莊警員對峙。（Win McNamee/Getty Images）

從這些研究的側重項可以發現，縱然有部份西方學者着重來自威權主義國家的「壞風」（ill wind）對全球民主的影響，或提出不利未來民主發展三類趨勢：西方民主國家的政經表現普遍不理想、部份威權主義國家崛起，非民主國家再度展現併發揮國際影響力，以及民主與非民主國家在地緣政治的權力平衡有所改變等，突出威權主義國家崛起帶給民主國家相當程度挑戰的說法，但細究「民主倒退研究典範」給出的要義，實際上造就民主倒退，實際上多出自民主制度內部運作失靈所致。

諸如在「民主去鞏固化」的爭議方面，多有研究顯示，民主改革進展會對明確的民主支持具有負面影響，例如從專制到民主轉型，可能會讓部份群體焦慮，故而渴望回歸威權統治；也如部份民主國家推動「少數決民主」（如保護少數、移民、弱勢族群），也會對明確的民主支持具有負面影響。意即當民主自走極端時，該社會自然會出現一股力量將其拉回。歐美國家的公民（尤其年輕世代）對民主表現不滿，對民主制度及信念缺乏堅定支持、產生動搖，才是促使「民主去鞏固化」發生的主因，後才有甚而願意支持威權統治成為選項。

張佑宗總結道，民主國家面臨民主危機，許多時刻是結合社會本身存在裂痕，輔以社交平台推波、激起民粹主義，造成該社會在政治、尤其群眾情感出現極化發展，後藉由選舉投票選出民粹領導人，終於才導致民主危機的結果。