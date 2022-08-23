台媒稱洪秀柱向習誇口「買通高層」 文章已下架 洪：完全沒根據
周一（22日），台灣《聯合報》發表文章稱，「洪秀柱等人被爆向習近平誇口，已經買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應……」。
國際關係學博士、資深評論員汪浩發表文章截圖，並指藍營立刻施壓要求撤銷該新聞。雖然聯合報已經將文章下架，不過網絡流傳迅速，引發爭議，有台灣網民怒批「這個能不能用叛國處理啊」，呼籲台國安局該介入調查企圖引發戰爭的國民黨。
據汪浩截圖的原文，提到真正台海戰爭「絕不如洪秀柱等人宣稱的輕而易舉」，「台灣的命運由人不由己，最主要在於美軍介入與否」，「如果美軍介入，台灣會慘勝，但仍會淪為一片廢墟，如果美軍不介入，台灣會慘敗，最終被共軍吞併。這兩種結果均非台灣樂見，故亟應避免」。
透過網頁快取系統翻查該報道的歷史頁面，報道還提到「習近平的中國夢重要標誌就是國家統一，而台獨是中華民族復興的主要障礙，是中華民族肢體上的毒瘤，必除之而後快」，又指「島內洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應，台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲，習對此也深信不疑。」
該篇文章亦提到台灣避免台海戰爭的可能，指兩岸的分歧主要在於「一中」的內涵，大陸堅持的是「專制一中」，而台灣不反對的是「民主一中」，反對的是「專制一中」，所以大陸啟動政治改革走向民主化就不會反對「民主一中」，則兩岸關係就可以走向冰融漸消、春暖花開。
文章引述「消息人士」主張，總統蔡英文不能再在兩岸問題上含糊其辭，無所作為，而要洗心革面勇敢前行，奮然提出「憲政一中，民主統一」。台灣方面就可化被動為主動，倒逼大陸走向民主化，實現兩岸繁榮共存。
洪秀柱辦公室周二（23日）發表聲明，稱涉事報道雖在新聞發布之後旋即徹稿、但今已被另間台媒援引，部分不肖人士也在網絡上含沙射影，對此，將採取法律途徑捍衛。
聲明稱，此刻正值兩岸危機一觸即發的當下，如此完全沒有根據，完全不負責任，完全傷害兩岸信任的報道，完全令人無法忍受。
聲明續稱，此一內容可謂空穴來風、荒謬至極，這種悖離事實、無中生有的惡意指控，不但對洪前主席潑盡髒水，在發布此報道前也未盡查證之責，有違基本新聞倫理，「媒體歪風墮落至此，令人憤怒，更是台灣的悲哀！」辦公室對此嚴正譴責，也將採取法律途徑，遏制此歪風。