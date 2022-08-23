台媒稱洪秀柱向習誇口「買通高層」　文章已下架　洪：完全沒根據

周一（22日），台灣《聯合報》發表文章稱，「洪秀柱等人被爆向習近平誇口，已經買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應……」。

國際關係學博士、資深評論員汪浩發表文章截圖，並指藍營立刻施壓要求撤銷該新聞。雖然聯合報已經將文章下架，不過網絡流傳迅速，引發爭議，有台灣網民怒批「這個能不能用叛國處理啊」，呼籲台國安局該介入調查企圖引發戰爭的國民黨。



據汪浩截圖的原文，提到真正台海戰爭「絕不如洪秀柱等人宣稱的輕而易舉」，「台灣的命運由人不由己，最主要在於美軍介入與否」，「如果美軍介入，台灣會慘勝，但仍會淪為一片廢墟，如果美軍不介入，台灣會慘敗，最終被共軍吞併。這兩種結果均非台灣樂見，故亟應避免」。

5月23日，台灣國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱即將結束新疆之行時接受新華社訪問。（新華社）

透過網頁快取系統翻查該報道的歷史頁面，報道還提到「習近平的中國夢重要標誌就是國家統一，而台獨是中華民族復興的主要障礙，是中華民族肢體上的毒瘤，必除之而後快」，又指「島內洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應，台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲，習對此也深信不疑。」

該篇文章亦提到台灣避免台海戰爭的可能，指兩岸的分歧主要在於「一中」的內涵，大陸堅持的是「專制一中」，而台灣不反對的是「民主一中」，反對的是「專制一中」，所以大陸啟動政治改革走向民主化就不會反對「民主一中」，則兩岸關係就可以走向冰融漸消、春暖花開。

文章引述「消息人士」主張，總統蔡英文不能再在兩岸問題上含糊其辭，無所作為，而要洗心革面勇敢前行，奮然提出「憲政一中，民主統一」。台灣方面就可化被動為主動，倒逼大陸走向民主化，實現兩岸繁榮共存。

洪秀柱辦公室周二（23日）發表聲明，稱涉事報道雖在新聞發布之後旋即徹稿、但今已被另間台媒援引，部分不肖人士也在網絡上含沙射影，對此，將採取法律途徑捍衛。

聲明稱，此刻正值兩岸危機一觸即發的當下，如此完全沒有根據，完全不負責任，完全傷害兩岸信任的報道，完全令人無法忍受。

聲明續稱，此一內容可謂空穴來風、荒謬至極，這種悖離事實、無中生有的惡意指控，不但對洪前主席潑盡髒水，在發布此報道前也未盡查證之責，有違基本新聞倫理，「媒體歪風墮落至此，令人憤怒，更是台灣的悲哀！」辦公室對此嚴正譴責，也將採取法律途徑，遏制此歪風。