首艘萬噸兩棲運輸艦「玉山艦」30日高雄交艦　台海軍邀蔡英文視察

由台船承建、台灣海軍首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」去年4月下水。



台灣媒體《中央社》報道，知情人士今（22）日表示，經靜態碼頭測試、海上測試後已達軍方標準，30日將舉行交艦典禮，後續將進行成軍前訓練，以利後續任務進行。

海軍「新型兩棲船塢運輸艦」原型艦去年4月在台船公司造船塢舉行命名暨下水典禮，由台灣總統蔡英文主持，並以台灣最高峰為意象命名「玉山艦（YU SHAN）」，舷號LPD-1401。

玉山艦下水後經過靜態碼頭測試、海上測試後已達軍方標準，30日將在高雄舉行交艦典禮，屆時將邀請蔡英文視察；另外，交艦後將進行成軍前訓練，以利後續任務進行。總統府發言人張惇涵表示，總統的行程若有定案，皆會適時對外發布。

蔡英文出席玉山艦命名暨下水典禮，並與現場貴賓合影留念。（總統府）

蔡英文去年4月在玉山艦下水典禮時曾表示，玉山艦除了是海軍第一艘萬噸級兩棲運輸艦外，更是依據「國防戰訓」需求而設計建造，是台艦台造的另一里程碑；在海軍史上，也有曾以玉山命名的軍艦，此艦再次命名玉山，除代表傳承，也代表台軍不怕挑戰、克服萬難的精神。

玉山艦全長153公尺、寬23公尺、滿載1萬600噸，平時提供海軍離島物資運補、人員運送，發生災害時可執行救災，成為海上臨時野戰醫院或進行國際人道救援；戰時則編成兩棲特遣部隊執行兩棲作戰任務，執行增援、應援及外離島歸復作戰。

玉山艦將配備2座海劍二防空飛彈系統、1座MK-75 76mm快砲、2座MK-15方陣快砲，甲板可停放2架直升機，並裝載LCU及LCM兩棲登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車等載具，搭載乘員673名官兵。