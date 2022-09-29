台電視節目稱地方違法投票　涉未查證損選舉公信罰40萬元

台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）周三（28日）審議2022年第3次廣播電視節目廣告諮詢會議案件，總計開罰1案，其他有5案發函改進。

民視新聞台周玉蔻主持的節目《辣新聞152》，去年12月20日播出內容因為未落實事實查證，損及人民對於選舉制度公平性和地方機關執行民主選舉的公信，開罰新台幣40萬元（約合9.87萬港元）。



NCC表示，上述被罰節目在討論立委補選議題時，來賓以傳言引述方式指陳地方選舉出現違反選罷法行為，未落實事實查證損及人民對於選舉制度公平性和地方機關執行民主選舉的公信，造成公共利益損害，違反廣播電視法第27條第3項第4款規定罰上述款額。

此外，國民黨台北市議員徐巧芯等人檢舉周玉蔻政論節目「涉嫌抹黑前外交部長蔣孝嚴、前中國小姐張淑娟」等，NCC主委陳耀祥27日表示，會依法進行調查。

台灣名嘴主持人周玉蔻（中）近期輿論風波纏身。（udn TV截圖）

在發函改進部分，NCC表示，華視主頻跟華視新聞資訊台今年5月3日節目，將總統蔡英文的名字誤植為「蔡EE」；華視新聞資訊台4月30日節目，把上海確診病例1萬181例誤植為1181萬例，以及5月13日將前副總統陳建仁誤植為美副總統陳建仁案，請業者應落實新聞內控機制與新聞編審流程，避免再度犯錯，並將本案納入教育訓練，提出具體改善計劃。

此外，NCC表示，三立財經新聞台去年11月4日播出《鄭知道了》節目，評論顏清標家族政治關與鎮瀾宮財務議題，雖是針對可受公評事件予以評論，不過仍應在事實基礎上提出客觀評論，函請業者改進，包括製播新聞談話節目時，節目主標題及滾動式標題應與節目論述相互關聯，標題文字與文意應善盡查證義務。

NCC表示，民視新聞台今年5月2日播出《辣新聞152》節目標題誤植台北市長預估新冠肺炎死亡人數案，函請其於播報防疫相關公共議題應審慎處理，強化內控機制，節目內容應落實查證，節目字幕應力求正確，並強化員工教育訓練，建立與落實誤報及誤植防範機制。