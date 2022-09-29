台海若動盪將衝擊全球　台財長：亞銀年會期間適時傳達該訊息

第55屆亞洲開發銀行（ADB）年會周一至五（26至30日）在菲律賓馬尼拉的亞銀總部登場，台灣財政部長蘇建榮赴會。針對美國國務卿布林肯近日示警，台海若動盪將衝擊全球，蘇表示，代表團與其他會員國雙邊會談時，會適時傳達該訊息。



據中央社報道，蘇建榮表示，代表團會在是次年會中讓各國了解台灣面臨全球經濟挑戰和新冠疫情時是怎樣度過的，會介紹台灣的防疫措施、財政政策、貨幣政策，以讓各國了解台灣做了哪些事情來維持經濟成長有顯著的表現，並希望把這些經驗分享予各國。

過去，台灣以「中華民國」之名成為亞銀創始成員，惟大陸於1986年加入後，台灣名稱遭改為「中國台北」。對此，蘇建榮強調，希望亞銀對台灣有一個公平、更正常性的對待，台灣還是一個法定的會員，他們會極力表達意見。

另一方面，布林肯近日表示，全球大部分半導體由台灣製造，若台灣海峽出事，對全球經濟影響恐具毀滅性。對此，蘇建榮表示，亞銀正式場合不會談政治性議題，但他們當然也會在雙邊會談時，適當地跟其他會員國分享這個看法，「這個是免不了的」。對於亞銀總裁淺川雅嗣日前透露打算明年開始商討大陸是否可不再向亞銀申請新貸款，蘇建榮稱，若大陸經濟已達成熟階段，基本上就不需要再去貸款，應把資金留給更需要的發展中國家。